股匯雙重殺 台幣貶破3字頭

2018年05月31日 04:11 中國時報 洪凱音 、 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

A股入摩前夕，受到義大利政局衝擊全球金融市場及中美貿易戰火重燃，市場緊張情緒陡升，包括日經、滬指、恒指等亞太各地股指紛紛大跌，台北股匯市也不支倒地，台股盤中更一度大跌160點，同步拖累匯市表現，新台幣一開盤就跳空摜破30元整數大關，苦撐一周的「2」字頭保衛戰終於失守，相隔5個多月再見「3」字頭價位。

陸美貿易戰 影響關鍵

昨滬綜指跌2.5％，創下逾19個月新低，恒指跌1.4％。日經225指數也收跌1.5％至六周低點。至於台股，則呈現開低走低，盤中大跌百點，終場指數下跌142.95點、以10821點作收；華南投顧董事長儲祥生分析，主要是義大利政局震盪，加上美中貿易戰風雲再起，台股因國際利空因素而劇烈震盪。

國泰證期研究部分析師蔡明翰表示，亞洲股市昨平均跌幅逾1.3％，台股影響相對輕微，加上OTC還翻紅作收，顯現外在風險雖然升溫，但內資有撐、盤面仍維持強勢，由於義大利事件純屬政治議題，預估對台股衝擊不會超過3天。

儲祥生警示，陸美貿易戰的後續以及台積電接下來的財報預測，才是真正影響台股走勢的隱藏風險，尤其美國白宮發表聲明，將針對大陸進口高科技產品、總值500億美元產品課25％重稅，待6月中產品清單出爐，中間就沒有轉圜餘地，台股接下來的走勢，得密切關注中美貿易談判結果，投資人不可輕忽。

離岸人民幣跌破6.4關卡

台北匯市方面，新台幣開盤摜破30元大關，尾盤仍難收復，終場貶值6.2分，以30.05元對1美元作收，匯價創下逾半年新低，台北及元太外匯經紀公司總成交量17.66億美元。

匯銀主管分析，近期義大利政局動盪，尤其民粹政黨上台，去歐化聲浪再起，擔憂歐元區崩解的可能性大增，讓歐元首當其衝重挫，美元指數一度飆破95關卡，連帶使得亞洲貨幣全倒。

離岸人民幣兌美元昨天短線貶破6.43元關卡，收6.4320，專家預估，人民幣年內將跌破6.5元大關；台幣也難擋貶勢，貶破3字頭。

不過，今天淩晨美股開盤，走出義大利政局動盪的陰霾，早盤全面上漲，道瓊工業指數上漲175.06點或0.72%至24536.51點，標普500指數也漲0.61%至2706.2點，納斯達克指數漲0.51%至7434.36點。

(中國時報)