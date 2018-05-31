渣打金融科技校園賽 台大奪冠

「2018渣打金融科技校園創意挑戰賽」決賽結果出爐，台灣大學求大神Carry隊以「戀愛投資學院」APP奪冠。（渣打提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

渣打國際商業銀行與政治大學商學院金融科技研究中心和臺灣財務金融學會共同舉辦的「2018渣打金融科技校園創意挑戰賽」決賽結果出爐，台灣大學求大神Carry隊以「戀愛投資學院」APP奪冠，獲得20萬元獎金。

政治大學NCCUx1BSC隊的「賣家輕鬆貸，渣打帶你飛」機制和清華大學的CharB APP分居2、3名，各獲頒12萬元和8萬元獎金，而各隊指導教授將額外獲得研究獎勵經費10萬元，且獲獎團隊將可參訪渣打銀行新加坡創意實驗室。

挑戰賽總共收到超過100件報名，從投件中可發現這群「數位原住民」的兩大行為特點，一是傾向與平台互動，二是會透過社群媒體將數位內容轉變為現金，例如群眾集資，或者是數位平台上的「打賞」、「按讚」變現機制。

渣打國際商業銀行總經理林遠棟表示，渣打銀行對金融科技的推動非常積極，透過此次挑戰賽，更能了解新世代年輕人對金融服務的期許，同時也邀請更多年輕學子，共同為台灣未來的金融科技發展做出巨大貢獻。

渣打銀行從2010年開始在美國矽谷設立SC Studio創新科技辦公室，與研發金融科技相關主題的初創公司合作，並將資源、成果和運作模式引進亞洲，於2016和2018年分別在新加坡和香港成立eXellerator創意實驗室。

特地從新加坡遠道而來擔任決賽評審之一的渣打銀行集團創新長張偉民表示，此次挑戰賽即eXellerator創意實驗室運作模式的延伸，借鏡對金融科技具有影響力並貢獻良多的大學院校和實驗室，發掘好的金融科技創意提案，與渣打銀行一同解決客戶的問題。

渣打銀行持續與年輕人互動，除了發掘創新科技和優秀人才，也同時培訓內部員工擁抱金融科技創新，回應客戶以及業界的需求。

(中國時報)

股匯雙重殺 台幣貶破3字頭 永大市場派 轟公司派轉型沒創新

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。