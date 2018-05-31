渣打金融科技校園賽 台大奪冠

2018年05月31日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

渣打國際商業銀行與政治大學商學院金融科技研究中心和臺灣財務金融學會共同舉辦的「2018渣打金融科技校園創意挑戰賽」決賽結果出爐，台灣大學求大神Carry隊以「戀愛投資學院」APP奪冠，獲得20萬元獎金。

政治大學NCCUx1BSC隊的「賣家輕鬆貸，渣打帶你飛」機制和清華大學的CharB APP分居2、3名，各獲頒12萬元和8萬元獎金，而各隊指導教授將額外獲得研究獎勵經費10萬元，且獲獎團隊將可參訪渣打銀行新加坡創意實驗室。

挑戰賽總共收到超過100件報名，從投件中可發現這群「數位原住民」的兩大行為特點，一是傾向與平台互動，二是會透過社群媒體將數位內容轉變為現金，例如群眾集資，或者是數位平台上的「打賞」、「按讚」變現機制。

渣打國際商業銀行總經理林遠棟表示，渣打銀行對金融科技的推動非常積極，透過此次挑戰賽，更能了解新世代年輕人對金融服務的期許，同時也邀請更多年輕學子，共同為台灣未來的金融科技發展做出巨大貢獻。

渣打銀行從2010年開始在美國矽谷設立SC Studio創新科技辦公室，與研發金融科技相關主題的初創公司合作，並將資源、成果和運作模式引進亞洲，於2016和2018年分別在新加坡和香港成立eXellerator創意實驗室。

特地從新加坡遠道而來擔任決賽評審之一的渣打銀行集團創新長張偉民表示，此次挑戰賽即eXellerator創意實驗室運作模式的延伸，借鏡對金融科技具有影響力並貢獻良多的大學院校和實驗室，發掘好的金融科技創意提案，與渣打銀行一同解決客戶的問題。

渣打銀行持續與年輕人互動，除了發掘創新科技和優秀人才，也同時培訓內部員工擁抱金融科技創新，回應客戶以及業界的需求。

(中國時報)