永大市場派 轟公司派轉型沒創新

2018年05月31日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

電梯大廠永大電機公司派透過董事會致股東信指出前總經理許作名決策不當，市場派許作名回擊指出，因為市場派的這次投入與參與，率先提出耳目一新的獨董名單，而永大公司派只將原本監察人更換為董事候選人，根本換湯不換藥。

爆發經營權之爭的永大機電6月28日將舉行股東會，全面改選董事，代表市場派的前總經理許作名積極收購委託書，目標在股東會改選董事取得主導，與以永大董事長許作立為首的公司派正面對決。而公司派則在昨日發出一封致股東信，尋求股東支持。

對信中提及永大最大股東日立將支持公司派，以及許作立兒子許瑞鈞，將接棒成為新董事長，同時批評許作名任職期間失誤等行為，許作名回擊，公司現在談的轉型，其實是早在他擔任永大（中國）總經理時就已提出的轉型計畫，但在當時全部被封殺，公司派這次提出的轉型計畫，毫無創新可言。

公司派提出市場派投資瑞城豪投資公司，疑似從事電梯相關競業行為，市場派則反駁，瑞城豪投資是專業投資公司，不從事實體安裝、維修保養等業務，對方有意誤導投資人，實際上這並無競業問題。

市場派進一步指出，公司派首次的獨董名單，原還是離職幹部，後因市場派參與，所提獨董皆具備專業性及獨立性，讓公司派發覺無法被外界認同，才跟進提出新名單。在董事提名人選上，除了獨立董事外，董事提名人還是原本的班底，且由原本監察人轉為董事，顯然最大的轉型只是董事長由父親換給兒子而已。

(中國時報)