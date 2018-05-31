近6成企業Q3徵才 均薪逾30K

友善列印
中國時報
／台北報導

1111人力銀行昨天公布「企業第3季徵才需求調查」指出，56％企業第3季有徵才計畫，在有意徵才的企業中，徵才規模平均增加8.2％；好消息是，企業平均願意給的薪資是3萬783元，創下5年同期新高。調查同時發現，景氣回溫，企業進用新鮮人的意願也提高了。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，若探究企業徵才的主因，將近一半企業是為了填補流失人力，其次是例行性徵才、業務量增加或企業擴編等；進一步交叉分析結果指出，徵才意願最高的產業分別是資訊與科技業、工商業服務業以及民生與服務業。

李大華進一步表示，這次調查企業主願意提供的薪資條件低空飛過3萬元，比起去年2萬9074元，等於增加1700多元，不僅是近5年來同期調查的高點，也看得出國內薪資緩步回升的趨勢。

馬辣餐飲集團品牌行銷部襄理林庭薇表示，今年北中南都有展店計畫，預計再開8家分店，由於公司正處於開拓發展期，預計招募300人左右，與去年同期相比增加2倍，主要招募職缺分為3大類，包括基層服務人員、中階幹部、高階主管。

值得注意的是，政府搶救低薪，有意將時薪調漲150元，對餐飲、民生服務業影響最大；李大華根據調查表示，24％企業表態會受衝擊，企業表示將縮減計時人力或改由正職人員加班來因應。

(中國時報)

永大市場派 轟公司派轉型沒創新 南僑子公司 最快年底登陸A股

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。