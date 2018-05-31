近6成企業Q3徵才 均薪逾30K

2018年05月31日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

1111人力銀行昨天公布「企業第3季徵才需求調查」指出，56％企業第3季有徵才計畫，在有意徵才的企業中，徵才規模平均增加8.2％；好消息是，企業平均願意給的薪資是3萬783元，創下5年同期新高。調查同時發現，景氣回溫，企業進用新鮮人的意願也提高了。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，若探究企業徵才的主因，將近一半企業是為了填補流失人力，其次是例行性徵才、業務量增加或企業擴編等；進一步交叉分析結果指出，徵才意願最高的產業分別是資訊與科技業、工商業服務業以及民生與服務業。

李大華進一步表示，這次調查企業主願意提供的薪資條件低空飛過3萬元，比起去年2萬9074元，等於增加1700多元，不僅是近5年來同期調查的高點，也看得出國內薪資緩步回升的趨勢。

馬辣餐飲集團品牌行銷部襄理林庭薇表示，今年北中南都有展店計畫，預計再開8家分店，由於公司正處於開拓發展期，預計招募300人左右，與去年同期相比增加2倍，主要招募職缺分為3大類，包括基層服務人員、中階幹部、高階主管。

值得注意的是，政府搶救低薪，有意將時薪調漲150元，對餐飲、民生服務業影響最大；李大華根據調查表示，24％企業表態會受衝擊，企業表示將縮減計時人力或改由正職人員加班來因應。

(中國時報)