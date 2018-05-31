南僑子公司 最快年底登陸A股

2018年05月31日 04:11 中國時報 劉馥瑜 ／台北報導 ／台北報導

為擴大中國大陸投資布局，南僑投控董事長陳飛龍昨（30）日在股東會後受訪時表示，南僑食品集團上海公司申請A股掛牌案，相關文件已經在最後整理階段，預計6月底、7月初送件，最快今年底掛牌。一旦順利上市，將成為台資食品業登陸A股首例！

陳飛龍並指出，對2018年營運持樂觀看法，南僑原訂2020年達到營收200億元的目標，在大陸及泰國等新廠擴充帶動下，只要大環境未出現巨變，可望提早一年於2019年達標。

南僑投控以生產水晶肥皂起家，進軍大陸逾20年，現已是兩岸烘焙油脂及冷凍麵糰大廠，並跨足餐飲事業多角化經營。去年合併營收創下新高達172億元，年增5.4％。

其中，大陸市場堪稱南僑集團超級金雞母。去年對岸貢獻南僑營收占比高達6成（包括南僑食品集團上海公司占55％、上海寶萊納餐飲占5％），以去年營收172億元計算，南僑光是大陸年營收就超過100億。

陳飛龍昨受訪時透露，南僑上海子公司爭取在大陸掛牌上市，至今已籌備1年，送件時間預計6月底、7月初，若審批進度順利，最快今年底前登陸A股。他強調，要在對岸投資，「當然是用大陸的資金比較合理」。

目前南僑在中國大陸兩大事業體，一是烘焙油脂事業，由南僑食品集團上海公司管理，供應烘焙油脂、鮮奶油、冷凍麵糰、冰淇淋等產品，在上海、廣州、天津等地都有工廠；二是餐飲事業，由上海寶萊納餐飲公司管理。

事實上，南僑去年已開始加碼大陸投資，包括大陸第三座油脂廠──上海金山廠去年7月投產，產能增加40％，是南僑在大陸投資最大的工廠；廣州廠新建第二座鮮奶油廠也於去年8月投產，產能較原本天津廠增一倍。

值得一提的是，瞄準一帶一路商機，南僑去年3月在重慶設物流中心，作為南僑未來拓展大陸西部的營運中心。

此外，泰國也是南僑重點發展市場，目前泰國營收占整體比重14％，以生產小廚師速食麵、嬰兒米果、料理包等產品為主，今年將加入2萬坪新廠擴產計畫。

(中國時報)