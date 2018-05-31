星國川金會 文在寅可望與會

2018年05月31日 04:11 中國時報 蔡鵑如 、 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓媒體引述外交人士談話指出，考量到在美朝間扮演中間人的總統文在寅，屆時可能受邀與會，形成美朝韓三方會談，總統府青瓦台已派先遣官員前往獅城。至於川金峰會地點，媒體推敲可能選在聖淘沙島的嘉佩樂酒店。

青瓦台派先遣官往獅城

韓聯社30日報導，消息人士透露，青瓦台派出一位官員到新加坡預做準備，除了物色飯店，同時也將尋找設立青瓦台新聞中心的地點；青瓦台此舉意味文在寅可能在美朝峰會期間訪星，除參加三方峰會，如果美國和北韓達成協議，文在寅與金正恩和川普可望共同宣布朝鮮半島結束戰爭狀態。

美朝目前兵分兩路，在星協調川金會的禮賓、警衛等後勤事宜，在板門店磋商北韓無核化與保障體系安全。做為美國國務卿蓬佩奧與金正恩左右手金英哲會談的基礎。青瓦台匿名官員日前曾稱，板門店會議不但與美朝峰會相關，也影響韓朝美三方會談能否舉行。若美朝能在板門店達成共識，文在寅就可能在6月12日前往新加坡，舉行三方峰會。

板門店無核化磋商結束

美前駐南韓大使、現任駐菲律賓大使金成與北韓副外長崔善姬在板門店的磋商已經在昨日下午結束。據透露，在27日雙方首次工作磋商中就如何以「北韓無核化換取美國對體制安全的保障」交換意見。28日至29日雙方分別與內部有關部門聯絡，調整協商戰略。在30日的第2次工作磋商中，雙方就北韓無核化方案以及與之相應的體制安全保障方案進行集中協調。

消息指出，金成很可能於31日返美，南韓政府消息人士也表示北韓與美國在板門店的接觸已全部結束。

地點改鎖定嘉佩樂酒店

美朝代表在新加坡的協調昨日也繼續進行，一般來說，北韓對外協商都會派遣比對方低一階的官員出席。本次美方僅由白宮副幕僚長哈金領軍，但北韓「大內總管」國務委員會部長金昌善還是親自出馬至新加坡參與會談。南韓官員29日解釋，這是因為「北韓最高領導人的尊嚴與安全是第一要務」。

外界對川金會舉行地點仍有多方揣測。在新加坡外交官指，總統府不適合舉辦峰會後，有媒體目賭北韓國務委員會部長金昌善的座車從嘉佩樂酒店駛出，返回朝方下榻的富麗敦酒店。韓媒體因此分析，川金會可能在嘉佩樂登場。韓聯社更指出，「截至朝美舉行首腦會談的6月12日為止，該飯店均呈無法預約狀態。」

媒體傳言還指稱，有人在新加坡目擊，青瓦台人員在北韓工作小組下榻飯店附近現身。當局隨即發布聲明澄清「青瓦台派遣一位官員前往新加坡，是為了預定在7月舉行的韓─星峰會進行籌備事宜。」聲明並嚴詞強調，該官員與川金首腦會談或韓朝美三方峰會無關。

(中國時報)