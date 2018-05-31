金正恩飆男兒淚 博取幹部支持

2018年05月31日 04:11 中國時報 黃菁菁 ／東京30日電 ／東京30日電

有著勇敢剛毅永不向美帝國主義低頭形象的北韓領袖金正恩，輕彈男兒淚？北韓最近為教育黨基層幹部拍了宣傳影片，影像中男性站在海邊眺望遠方的水平線，臉頰上掛著兩行淚，旁白介紹說: 「為了實現強盛國家而努力，卻因改革不順而焦急、流淚。」據介紹，影片中的男性竟是北韓勞動黨委員長金正恩。

《朝日新聞》報導，有位脫北的前北韓黨幹部從北韓國內聽來的消息指出，這部影片是在4月左右針對北韓勞動黨地方組織和國營企業等所屬幹部放映的。

北韓最高領導人公開展現流淚的身影相當罕見。為何拍這樣的影片呢？該脫北幹部分析，「經濟改革的努力沒有成果，而有意透過「最高領導人都哭了」的畫面，製造黨幹部們認同『只能追隨金正恩』的效果」。

前幹部指出，一般認為，影片是為了在6月12日召開美朝高峰會談前，向北韓國內說明，北韓將接受美國的要求廢核。

北韓在過去透過國營媒體，向國民大力宣傳，核武以及洲際彈道飛彈等是「守護民族的劍」，若要廢核，乃外交政策的一大轉換。

此影片是4月時給黨基層幹部看的，那麼應該是在3月拍攝的，意即當時北韓已提出對話線路，展開事前協商。3月底至4月初美國前中情局(CIA)局長，也是現任國務卿蓬佩奧極秘訪問北韓，一般認為，金正恩當時已經表明「完全核廢的想法」。

報導中分析，北韓甘冒國內混亂的危險，提出廢棄核武、飛彈，並與為一向敵視的美國舉行高峰會談，其理由何在呢？關鍵隱藏在沒有告知市民要廢核的現實裡。

(中國時報)