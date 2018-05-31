北韓全面棄核 至少需10至15年

2018年05月31日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

美國主張北韓無核化一步到位，但北韓認為無核化要分階段及同步性。此矛盾成為「川金會」的頭痛問題。美國政府核武顧問的核武路線圖指出，北韓要全面棄核至少要花10到15年時間，並建議美方應尋求北韓分階段無核化。

赫克建議，北韓無核化分為3個重疊階段：第一階段是停止所有與核武有關的軍事、工業及人員活動，需花費最多1年；第二階段，縮減核武數量及相關設施的數量，需時2年至5年；最後和最困難的階段為消除及限制核計畫及工廠，要6年至10年。由於政治及技術層面的不確定因素，核設施除汙及除役的時間也不短，即使花上10年也恐怕無法完成無核化。

美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室前主管赫克曾4度視察北韓寧邊原子能研究中心。他28日公開最理想的北韓無核化路線圖，詳列棄核步驟及時間表。他把北韓核計畫分為8大類，分別是核武、核武人員、核試、導彈試射、鈽、核聚變燃料、鈾濃縮及禁止出口核導技術，涵蓋的議題包括把技術人員由軍事轉為參與民間工作。

赫克同時主張北韓加入核不擴散條約及飛彈技術控制制度，以防核武及長程飛彈技術擴散。他也認為唯一安全拆卸北韓核武的方法，就是由設計及生產它們的北韓專家負責。

白宮國家安全顧問波頓主張北韓以利比亞方式棄核，當年利比亞把鈾濃縮設施交給美國，由美方的核檢查員處理，而總統川普上周也改口說，北韓可能難以一次達成無核化。

(中國時報)