金英哲抵美 今會晤蓬佩奧

2018年05月31日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

歷史性的「川金會」進入最後籌備階段。北韓勞動黨副委員長兼統戰部長金英哲30日攜帶北韓領導人金正恩的親筆信抵美，會晤美國國務卿蓬佩奧，此舉被視為美朝峰會如期舉行的最新證明。白宮發言人桑德斯也證實，若川金會依原訂計畫在6月12日舉行，白宮已「準備就緒」。

金正恩左右手、前情報頭子金英哲訪美期間將與國務卿蓬佩奧就完全去核化（CVID）和保障體制安全的「重大交易」進行最終協調。蓬佩奧近期也可能第3度訪問平壤，以敲定川金會議題。

南韓《朝鮮日報》引述消息來源指，「金英哲是以金正恩的特使身分攜帶金正恩的親筆信訪問美國。他訪問紐約後將轉往華盛頓，希望能晉見川普總統。」蓬佩奧則可能於美東時間30日下午至31日會晤金英哲。

金英哲遭美方認定為2010年天安艦沉船事件與2014年北韓駭客入侵索尼影業的幕後主使，名列制裁清單，理論上不能入境美國，本次訪美據信是白宮的特殊安排。他也是繼2000年北韓二把手趙明祿訪問前總統柯林頓後，赴美層級最高的北韓官員。美國官員透露，為確保川金會順利舉行，將無限期延後對朝追加的制裁。

美、韓、陸與朝往來日益密切的同時，日本也搶搭這股風潮。日美領袖「川安會」將於6月7日登場，這將是日相安倍2個月內2度訪美。日朝也有意在8月新加坡的東協區域論壇閣員會議期間，舉行外長會談。北韓朝中社則報導，俄羅斯外長拉夫羅夫將於近期訪朝。

美國中央情報局（CIA）發布的最新情資報告指出，北韓根本無意在短期內放棄核武，但是金正恩打算在平壤開1間速食店，以向熱愛漢堡的川普表達善意。報告還指，美朝未來在平壤談判時，可由這家速食店送餐，以展現北韓開放西方投資的意願。

美國聯邦調查局（FBI）與國土安全部29日警告，北韓近9年來使用Joanap遠端控制工具與Bramul蠕蟲2種惡意軟體，進行稱為「隱藏眼鏡蛇」（Hidden Cobra）的網攻，攻擊目標涵蓋基礎建設、航太、金融、媒體等部門。

(中國時報)