川普對陸貿易政策 亂無章法

川普29日又出爾反爾，宣布對陸500億美元商品課徵25％的懲罰性關稅。圖為川普在田納西州參加造勢活動，他高舉拳頭顯得自信滿滿。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導
美陸近期矛盾

美國川普政府將對500億美元中國大陸產品課徵關稅，對於川普反覆不定的大陸貿易政策，美國有線電視新聞網（CNN）不客氣地用「亂無章法」（all over the place）一詞形容，並稱最後傷的是美國自己。

課徵陸關稅 反覆不定

就在10天前，美陸雙方才宣布暫時休兵，不對彼此進口商品加徵關稅，大陸同意增購美國商品和服務，以縮減對美3750億美元的貿易順差。

不過川普政府29日又突然改弦易轍，宣布對價值500億美元的大陸高科技產品課徵25%關稅，並限制大陸對關鍵技術的投資。北京隨即表示美國「顯然違反陸美近期在華盛頓達成的共識」。

川普反覆不定、難以預測的談判策略，加上慣以單邊主義威脅對方的伎倆，無非是希望在貿易談判桌上發揮槓桿作用，爭取有利的籌碼。但川普對大陸的談判策略讓業界專家困惑不解，認為反覆不定、說變就變的政策，倒頭來反而不利美國。

芝加哥全球事務委員會資深研究員李維（Phil Levy，曾擔任小布希政府的貿易顧問）說，「若我們想要改變北京的作為，這些雜音只會扯後腿。」

而這些反覆不定的政策，起因於川普團隊內部「主戰」與「主談」兩派意見分歧，讓貿易談判一開始就充滿雜音。

前副助理貿易代表艾特巴赫（Eric Altbach）也表示，美國政府不斷變更優先問題，大陸沒有理由正視美國提出的問題。他接著說，貿易談判策略不斷擺盪於穆努欽（鴿派）與萊海澤（鷹派）之間，將無法促大陸做出任何讓步。

立場善變 盟友也卻步

李維也同時認為，這些善變的訊息也削弱美國與他國合作一起向大陸施壓的可能。他說，若要針對大陸「竊取科技智財權」開戰，美國應該號召國際盟友一起對大陸施壓，可惜美國善變的立場，讓國際盟友卻步。

本周末美國商務部長羅斯將赴北京進一步談判。美國貿易專家雷恩希（William Reinsch）認為，川普政府此時拋出對500億美元商品課稅，可能是想增加談判籌碼。此外，也是因鬆綁對中興的制裁導致國會強烈反彈，對內的安撫之舉。

(中國時報)

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