陸痛斥美變臉 自損國家信譽

2018年05月31日 04:11 中國時報 李文輝／綜合報導

對於白宮29日宣布將對500億美元大陸商品加徵25％關稅，大陸外交部發言人華春瑩昨痛批，如果美方執意任性妄為，中方必將採取堅決有力措施，維護自身正當利益；每一次變臉和出爾反爾，都是對自己國家信譽的又一次損耗和揮霍。大陸商務部也強調，有信心、能力、經驗捍衛國家核心利益。官媒則強調，如果之前達成什麼協議失效，大陸必將對等反擊，陸美從此進入全面貿易戰模式。

大陸商務部證實，美方經貿磋商工作團隊昨天已抵達北京。未來幾天內，美方50餘人的團隊將與中方團隊就具體落實中美雙方聯合聲明共識展開磋商。

華春瑩表示，美方有關聲明顯然有悖於不久前陸美雙方在華盛頓達成的共識。中方敦促美方言而有信，按照聯合聲明精神與中方相向而行。還是那句話，中方不想打，但也不怕打貿易戰。兵來將擋，水來土掩。

大陸《環球時報》昨社評指出，以實力做後盾，可用強硬政策包打天下，這是今日白宮的錯覺。要談判就要有相互妥協的誠意，就要在已達成的協議基礎上相向而行。美商務部長羅斯幾天後就要來大陸。按說如果美方已決定對大陸產品加徵關稅，雙方就不用談了，直接準備打一場「史詩級的貿易戰」就可以了。但美國代表團還是要來，看來陸美要從一開始互相亮棍子，到中間坐下來談，再進入邊亮棍子邊談判的新階段了。

(中國時報)