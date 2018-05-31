陸批嚴審如鎖島 我反控統戰

移民署聯審會駁回10名大陸公務人員申請來台參加「海峽百姓論壇」，移民署長楊家駿（左）表示，大陸加強對台灣統戰與滲透的力道，相關機關必須慎重處理來台申請案。右為內政部長葉俊榮。（陳信翰攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

為反制大陸外交施壓，蔡政府表明嚴審大陸人士來台，移民署聯審會日前以海峽百姓論壇「有統戰嫌疑」，拒絕大陸官方人士來台。對此，大陸國台辦發言人安峰山昨痛批蔡政府「閉關鎖島」，設置障礙，移民署長楊家駿則回擊，今年大陸對台統戰、滲透力道加強，相關機關認為應慎重處理。

被問到蔡政府將嚴審大陸人士赴台，查辦大陸以不同名義在台設立據點，安峰山昨在國台辦記者會批評，阻撓和限制兩岸交流和人員往來，不斷設置障礙，實際上是在限制台灣同胞更多更好的發展機會，損害的是台灣同胞根本利益。

誰築牆誰鋪路 人民看眼裡

安峰山說，兩岸誰在修橋鋪路，開放交流；誰卻一方面築高牆，一方面修大壩，在搞「閉關鎖島」，老百姓看得清清楚楚。

今年邁入第10年的海峽論壇，將於6月5日至11日在廈門舉行。為加強兩岸宗親交流，搶在開幕式前，6月2日將先在新竹舉辦海峽百姓論壇，不過10位大陸公務團人員來台申請，全被移民署以「有統戰嫌疑」拒絕，引發關注。

對外界質疑是移民署還是陸委會認為有統戰疑慮？內政部長葉俊榮說，因為是聯審制度，各機關都有參與，兩岸交流從過去到現在都是一樣，對良性交流都支持促成，有任何疑慮，各機關會在審查過程中提出，詳細討論後做出決定。

打擊犯罪受影響 仍有互動

親民黨立委陳怡潔昨在立院內政委員會詢問楊家駿，百姓論壇是民間交流活動，卻說成統戰，是什麼想法？楊家駿回應，海峽論壇每年活動都有變形、變化，審查都是個案判斷，今年包括對台31項措施等新的作業方式，大陸統戰力道跟滲透力道加強，相關機關認應慎重。

陳怡潔追問，嚴審對岸官員來台，未來在《共同打擊犯罪及司法互助協議》、罪犯相互遺返等治安合作上，會不會受影響？葉俊榮坦言，兩岸警政互動「確有受影響」，但仍維持相當程度互動，尤其是個案間互相交換情資及協助。

陳怡潔也提到，外界關心政府說要嚴審後，陸配審查機制會不會改變？葉俊榮說，所有審查都按照原來機制，但這是聯合機制，不只有內政部，是各機關全盤考量的結果。

(中國時報)

惠台31條 加速推進落實

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。