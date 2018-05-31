陸批嚴審如鎖島 我反控統戰

2018年05月31日 04:11 中國時報 羅印冲 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

為反制大陸外交施壓，蔡政府表明嚴審大陸人士來台，移民署聯審會日前以海峽百姓論壇「有統戰嫌疑」，拒絕大陸官方人士來台。對此，大陸國台辦發言人安峰山昨痛批蔡政府「閉關鎖島」，設置障礙，移民署長楊家駿則回擊，今年大陸對台統戰、滲透力道加強，相關機關認為應慎重處理。

被問到蔡政府將嚴審大陸人士赴台，查辦大陸以不同名義在台設立據點，安峰山昨在國台辦記者會批評，阻撓和限制兩岸交流和人員往來，不斷設置障礙，實際上是在限制台灣同胞更多更好的發展機會，損害的是台灣同胞根本利益。

誰築牆誰鋪路 人民看眼裡

安峰山說，兩岸誰在修橋鋪路，開放交流；誰卻一方面築高牆，一方面修大壩，在搞「閉關鎖島」，老百姓看得清清楚楚。

今年邁入第10年的海峽論壇，將於6月5日至11日在廈門舉行。為加強兩岸宗親交流，搶在開幕式前，6月2日將先在新竹舉辦海峽百姓論壇，不過10位大陸公務團人員來台申請，全被移民署以「有統戰嫌疑」拒絕，引發關注。

對外界質疑是移民署還是陸委會認為有統戰疑慮？內政部長葉俊榮說，因為是聯審制度，各機關都有參與，兩岸交流從過去到現在都是一樣，對良性交流都支持促成，有任何疑慮，各機關會在審查過程中提出，詳細討論後做出決定。

打擊犯罪受影響 仍有互動

親民黨立委陳怡潔昨在立院內政委員會詢問楊家駿，百姓論壇是民間交流活動，卻說成統戰，是什麼想法？楊家駿回應，海峽論壇每年活動都有變形、變化，審查都是個案判斷，今年包括對台31項措施等新的作業方式，大陸統戰力道跟滲透力道加強，相關機關認應慎重。

陳怡潔追問，嚴審對岸官員來台，未來在《共同打擊犯罪及司法互助協議》、罪犯相互遺返等治安合作上，會不會受影響？葉俊榮坦言，兩岸警政互動「確有受影響」，但仍維持相當程度互動，尤其是個案間互相交換情資及協助。

陳怡潔也提到，外界關心政府說要嚴審後，陸配審查機制會不會改變？葉俊榮說，所有審查都按照原來機制，但這是聯合機制，不只有內政部，是各機關全盤考量的結果。

(中國時報)