惠台31條 加速推進落實

2018年05月31日 04:11 中國時報 李文輝╱綜合報導

大陸國台辦發言人安峰山昨表示，惠台31條加速推進，上海、福建、廣東、浙江、江蘇等台企台胞相對聚集、還有貴州等省市，都已經或正陸續推出因地制宜的施行細則，加速落實惠台政策措施到位，今後在陸發展機遇更多、空間更廣闊。

安峰山表示，今年2月發布實施31條促進兩岸經濟文化交流合作措施後，已生實效，各地各部門一直緊鑼密鼓加緊推動落實。

安峰山指出，此次向台胞新開放的職業資格考試，有關於民用核安全設備無損檢驗人員資格等3項；銀行業專業人員在下半年；出入境檢疫處理人員具體事項海關總署近期將公布。之前已開放資格考者，可按現行規定繼續報名參加。

在參與政府採購方面，福建省在採購領域對台資企業無准入門檻，已採購台企生產汽車1303輛、金額1.55億元人民幣（下同，約新台幣7.13億元）；全閩銀行系統採購台企生產顯示器近3萬台。

而在高新技術合作方面，浙江省台企可參與該省「機器換人」示範專案、企業技術中心、優秀工業新產品、新技術評定等，享受同省待遇，83家浙江台資高新技術企業享有15%企業所得稅政策。

在農業合作方面，認定貴州一台企為農業產業化國家暨省級重點龍頭企業，獲得各級扶持資金1600多萬元（約新台幣7360萬）。認定福建一台企為省級農業產業化重點龍頭企業，獲專案支持資金400多萬元（約新台幣1840萬）。

安峰山還提到大陸國務院發布進一步深化福建自貿區改革開放方案中，加強閩台金融合作相關情況。

安峰山說，今年是改革開放40周年，大陸加快自貿區建設、擴大服務業對外開放、放寬金融業市場准入等措施，同樣適用於台企。

(中國時報)