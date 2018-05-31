台灣空姐晉升春秋座艙長

大陸春秋航空首批台灣籍空服員葉宇晴（左）、黃佳瑩，突破升遷天花板，正式晉升成為大陸首批台籍座艙長。（中新社）

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中國時報
李文輝╱綜合報導

大陸民營廉航春秋航空首批台灣籍乘務員（空服員）之中的葉宇晴、黃佳瑩，突破升遷「天花板」，30日正式晉升成為大陸首批台籍乘務長（座艙長），當天分率乘務組執飛上海至西安、石家莊航班。

中新網報導，春秋航空有多項台灣第一，包括2013年10月27日開通上海直飛高雄航線；2014和16年兩次赴台北招錄乘務員，當時逾4000人面試，錄用29人，平均年齡26歲。

葉宇晴、黃佳瑩即是從該首批千人面試脫穎而出，經過培訓考核，2015年5月起執行客艙飛行任務，迄今已飛滿2500小時。

上海《新民晚報》報導，台籍人才在大陸有職業「天花板」，春秋航空是兩岸青年交流合作基地，兩岸空服員有同等晉升機制，是滬台交流成果，更能激發工作熱情。

春秋航空表示，座艙長選拔必須滿足飛行時間、英語中級、廣播員資質等條件；經由乘務中隊推選、通過專業考試80分以上才能競聘；候選座艙長還要接受升級訓練等層層選拔，落選率常在50％以上。

中新網報導，葉宇晴飛行生涯中，榮獲部門先進個人、微笑大使及旅客好評。她透露，剛到大陸工作時總害怕不習慣，需要適應，「比如我們的工作比較慢，在飛了2、300小時後才逐漸跟上了。」

黃佳瑩也多次獲旅客好評、點讚。她說，當空服員一直是她的夢想，現在在大陸工作很愉快，「這是我喜歡的工作，未來我也沒有想要換。」

(中國時報)

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