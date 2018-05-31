粵港澳大灣區錢景佳 台灣別錯過

2018年05月31日 04:11 中國時報 葉文義 ／台北報導 ／台北報導

海峽兩岸三地民間智庫論壇「大師對話系列2－粵港澳大灣區的發展與台灣機遇」昨登場。論壇主席溫兆安與實踐大學副教授、國際與兩岸學者賴岳謙精彩交鋒。溫兆安表示，粵港澳大灣區具國際高度，建成後將超越紐約灣區，華麗轉身為全球第一灣區。賴岳謙指出，看到紐約、東京及舊金山灣區發展帶來的機遇，粵港澳距台灣近，大灣區發展對台灣是很好的機會，不能錯失。

隨著今年3月粵澳港大灣區發展方案已報批，加上包含大陸發改委、廣東省官員，先後強調粵港澳發展規畫方案將很快落地，更被看好今年的粵港澳大灣區將步入「實質行動」元年。

溫兆安指出，大灣區概念可從兩方面解讀，首先，從國家層面，要把這麼大的灣區以一個經濟港灣概念來建設，彰顯「大國」格局與胸懷，這是重要且值得去解讀的，因為沒有這樣格局跟眼光，不會有這樣大的建設。

其二，粵、港、澳三足鼎立，三個點撐起整個灣區地緣經濟體，將形成一個南中國文明圈、文化圈、經濟圈，非常有前瞻性。

賴岳謙認為，大灣區概念就是城市群高度發展，人類文明發展需要城市，且規模若夠大，就會形成聚落，其中政治、經濟、社會及文化藝術等領域，都將得到發展空間。

台灣機遇在哪？賴岳謙指出，台灣人才創新能力、設計能力強，台灣創新科技、設計製造業，未來在深圳會有大發展；其次，未來粵港澳大灣區會發展出城市聚落群，常駐人口6600萬人，台灣藝術家無論繪畫、音樂、戲劇，大灣區將提供很大發展空間。

(中國時報)