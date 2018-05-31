服務賺口碑 仁本站穩大陸禮儀市場

2018年05月31日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／台北報導 ／台北報導

百善孝為先，是中華傳統文化。如何讓往生者尊嚴地走完人生最後一程，一直是仁本集團董事長陳原的創業宗旨。在成功扎根台灣後，他致力移植台灣優質禮儀服務到大陸，透過身後事的服務，默默扮演傳承中華文化的推手。

台灣殯葬業發展開放多元，大陸殯葬業則由政府管控，所有流程收費都有明確規範標價，雖然流程清楚價格透明，但卻少了些「文化與溫暖」。近年來大陸愈來愈重視傳統文化與儒家禮儀的思維，台灣仁本秉持中華孝道文化精神並融入現代化服務理念，打造五星級太平間，將生命禮儀服務提升為高級服務業。

陳原在台灣殯葬業草創時代，就踏入了殯葬行業，進入這行後，更體會到「死生大事，不容絲毫差池」，如何讓往生者在人生旅途最後一程，走得圓滿尊嚴，以告慰亡者減少家屬傷痛，就是殯葬服務的核心價值。

陳原指出，大陸不少人願意在喪事上花錢，但本地業者沒有一套思路，不知如何服務讓客戶滿意，更沒有業者在家屬失去至親時真正關心家屬，所有業者都是去作生意，所以他決心投入大陸市場。

仁本進入大陸後，因牽扯到利益衝突，常遭同業結合其他勢力排擠，剛開始很辛苦，以不抱持賺錢心態，廣結善緣，把形象口碑先建立好。2018年加快成長速度，每月成長平均達7％，特別是經由他人介紹的「回頭件」愈來愈多，顯示仁本已得到客戶肯定。

在大陸發展快速的陳原說，自2014年起帶領團隊從沿海布局到全面布點，不靠商品，相信靠著服務理念，用服務口碑站穩大陸市場，同時也期待大陸能開放市場良性競爭，更期許仁本集團成為「華人世界殯葬服務第一品牌」。

大陸近年來殯葬業進步很快，雖然在軟體部分尚需加強，但在硬體設施、互聯網科技已領先台灣。台灣業者若想成功，除了要提供優質服務，更要思考如何抓住喪親家屬需求，提供人本服務。

(中國時報)