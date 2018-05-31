17歲駭客 接單網攻總統府

2018年05月31日 04:11 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

調查局、總統府、國內金融、電信及公務機關網站去年屢遭攻擊癱瘓，檢調查出來源是TWDDoS網站，其管理人竟是南部1名17歲鍾姓高中生，28日透過視訊偵訊鍾生。據了解，鍾男自學架設網站，仲介國內網友給波蘭的DDoS駭客網站，迄今獲利約台幣5萬多元，且會員多達2000多人，案由檢調擴大偵辦。

癱瘓各大官網 會員2千多

TWDDoS號稱是台灣首家最強網站「阻斷式攻擊」(DDoS)服務提供者，主要是透過持續、穩定及強大的攻擊流量，藉以癱瘓被攻擊的網站，使得網友無法順利登入，造成網站「塞爆」，無法提供服務的狀態，並不會竊取內部相關資料。

檢調查出，鍾生11歲就對駭客知識有興趣，國一時，經常瀏覽國外DDoS駭客網站，並經由Google翻譯了解相關知識，他因在網路認識發動DDoS攻擊的波蘭駭客網站，也追出對方弱點，彼此交流後，購買資訊及技術，去年11月架設TWDDoS網站，對方甚至因鍾查出其弱點，管理費還打折。

攻破波蘭駭客 結盟仲介

鍾一開始免費試用，甚至成立聊天室，供會員經驗交流，後修改介面，負責替波蘭網站「仲介」，招攬網友加入會員，並使用比特幣進行交易，會員入會費為台幣約200多元，會員可指定攻擊的網站、時間及長短，收費均有不同，一般學校網站僅約500多元，但攻擊遊戲公司就需要2萬多元。

會員「下單」後，鍾收到會員提供的比特幣帳密後，即以指令通知波蘭網站向指定的國內網站自遠端發動DDoS攻擊，再以跳轉國外IP方式規避追查。

駭調查局挑釁 囂張露餡

今年3月間，該網站深夜攻擊調查局官網，還把攻擊影片放上Youtube供人瀏覽，由於行徑囂張，台北市調查處立即成立專案小組偵辦，28日搜索TWDDoS網站相關處所，查扣主機及大批 網路資料，並以視訊偵訊鍾生。

鍾生強調，相關技術都是上網學來，還認為是檢調少見多怪。檢調從查扣的電腦資料中發現，包括中央銀行、以及中華電信、民營大型金控和遊戲公司等官網，次數多達2萬餘次，甚至總統府官網都曾遭TWDDOS發動攻擊，但總統府低調不證實。

調查局表示，本案是國內首次查獲以比特幣進行非法交易的首例，近將依妨害電腦使用罪將鍾生函送少年法庭，並擴大清查網站會員及攻擊對象。

(中國時報)