爆朱父疑知情 檢約談殯葬業者

2018年05月31日 04:11 中國時報 王揚傑 、 魏怡嘉 ／綜合報導 ／綜合報導

男子朱峻穎殺害分屍黃姓女友，翁姓殯葬業者昨天凌晨在距離埋屍處20公尺的水溝蓋下尋獲黃女大腿，警方則帶著氣味辨識犬到場搜尋，並逐一掀開水溝蓋檢視和開挖地下室化糞池，但未再發現內臟等屍塊，由於翁稱曾聽朱父在發現兒子上吊後說「早就叫你勇敢面對」，檢方昨約詢翁男，不排除近日約談朱男父母釐清。

翁姓業者說，朱男行凶當天，他正好在朱的住處對面工作；28日朱在新莊上吊，他趕往現場後得知死者竟是殺死女友的朱男；此外，黃女靈堂正好設在他辦公室對面，29日晚間，他眼前突然晃過一個黑影，接連3件事，讓他覺得定有關連，所以決定幫黃女找回全屍。

翁也至黃女靈堂致意，黃女父親向翁男鞠躬感恩，並輕撫愛女在靈堂中的照片，泣訴「妹妹我一定帶妳回家，我們一輩子感恩翁先生。」

由於翁稱在處理朱男上吊時，曾聽見朱父對著兒子遺體說：「早就叫你勇敢面對，為什麼要選擇這種方式？」話中玄機似乎是對案件早已知情。警方比對朱男父母到朱家的過程，認有調查必要，遂由檢察官約詢翁男調查。

此外，這起分屍案也讓北榮眼科醫師陳克華在臉書PO文指，最近門診為什麼這麼多肖查某？．．殺人固然不對，但是怎樣的女人令一個男人激動到失去理性萌生殺機？最近經過校園，卻看到常到排舞、練舞的女生，那些動作看起來跟牛肉場相去不遠，「現在的女生好像很嚮往當妓女」。

此文引發網友強烈撻伐，批陳是「朝聖沙文豬」，北榮昨晚對陳不當言論出面道歉，同時關懷陳醫師狀況。陳克華之後也在臉書上道歉，表示這是他抒壓的方式。

(中國時報)