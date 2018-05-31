辣手殺前妻 男割腕卻求救

2018年05月31日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

高姓男子欲與擔任靈媒的蔡姓前妻復合遭拒，昨天凌晨親手將蔡女勒斃後，拿出料理刀企圖割腕自殺，但因疼痛難耐，報警求援，警方獲報到場，高男正趴在蔡女身上，隨後將2人送醫，蔡女傷重不治，高則無生命危險，不斷哭喊著「我想要死」。高母對兒子為何犯下大錯，百思不解。全案由警方偵辦中。

據鄰居指出，39歲高男與38歲蔡女結婚多年，育有兩名子女，分別就讀小學和幼稚園，4年多前，從外地搬到屏東住處，與周遭互動良好。蔡女平日在自家神壇擔任宮主、兼任神明乩身，為人收驚祭改，高則在素食餐廳擔任廚師，但數月前因餐廳收攤而在家待業。

蔡母情緒激動向警方表示，今年初女兒頻頻回到娘家喊著要離婚，她則勸說「囝仔都生了，就要忍耐一點」勸她以家為重、以和為貴，但雙方仍在上月辦妥離婚手續，正尋找適合房子準備搬出，目前仍住在同一屋簷下。前一天凶嫌在臉書上Po文「不想再一直累下去，拜拜了」，未料真發生憾事。

死者家屬事後第一時間趕到醫院，先是下跪請求醫生一定要將人救活，隨即走到急診室外，跪著期盼老天爺能帶來奇蹟，但仍不治，家屬在診間內哭喊著說：「世間很痛苦，妳放心去吧！」場面哀淒。

「怎會發生這款待誌！」高母聽到兒子殺死媳婦，在友人陪同下來到2人住處，先在一樓神明廳點了1炷香，口中唸唸有詞且夾雜著嘆氣聲，隨即走出門外還因雙腳癱軟、必須稍事休息才能離開，全程嘆氣不斷。

警方說，案發現場在2樓主臥室，死者身上並無明顯刀傷，僅頸部有勒痕，詳細死因有待檢方會同法醫調查；至於高男行凶後拿出一把長約30公分料理刀割腕，因傷口極深，鮮血瞬間噴濺整片牆壁。

高男向警方坦承殺人，目前在加護病房觀察中，警方將對其犯案動機進一步釐清。

(中國時報)