辣手殺前妻 男割腕卻求救

高男與前妻常在臉書曬恩愛，發生如此凶殺案，鄰居都相當震驚。（林和生翻攝）

友善列印
中國時報
／屏東報導

高姓男子欲與擔任靈媒的蔡姓前妻復合遭拒，昨天凌晨親手將蔡女勒斃後，拿出料理刀企圖割腕自殺，但因疼痛難耐，報警求援，警方獲報到場，高男正趴在蔡女身上，隨後將2人送醫，蔡女傷重不治，高則無生命危險，不斷哭喊著「我想要死」。高母對兒子為何犯下大錯，百思不解。全案由警方偵辦中。

據鄰居指出，39歲高男與38歲蔡女結婚多年，育有兩名子女，分別就讀小學和幼稚園，4年多前，從外地搬到屏東住處，與周遭互動良好。蔡女平日在自家神壇擔任宮主、兼任神明乩身，為人收驚祭改，高則在素食餐廳擔任廚師，但數月前因餐廳收攤而在家待業。

蔡母情緒激動向警方表示，今年初女兒頻頻回到娘家喊著要離婚，她則勸說「囝仔都生了，就要忍耐一點」勸她以家為重、以和為貴，但雙方仍在上月辦妥離婚手續，正尋找適合房子準備搬出，目前仍住在同一屋簷下。前一天凶嫌在臉書上Po文「不想再一直累下去，拜拜了」，未料真發生憾事。

死者家屬事後第一時間趕到醫院，先是下跪請求醫生一定要將人救活，隨即走到急診室外，跪著期盼老天爺能帶來奇蹟，但仍不治，家屬在診間內哭喊著說：「世間很痛苦，妳放心去吧！」場面哀淒。

「怎會發生這款待誌！」高母聽到兒子殺死媳婦，在友人陪同下來到2人住處，先在一樓神明廳點了1炷香，口中唸唸有詞且夾雜著嘆氣聲，隨即走出門外還因雙腳癱軟、必須稍事休息才能離開，全程嘆氣不斷。

警方說，案發現場在2樓主臥室，死者身上並無明顯刀傷，僅頸部有勒痕，詳細死因有待檢方會同法醫調查；至於高男行凶後拿出一把長約30公分料理刀割腕，因傷口極深，鮮血瞬間噴濺整片牆壁。

高男向警方坦承殺人，目前在加護病房觀察中，警方將對其犯案動機進一步釐清。

(中國時報)

爆朱父疑知情 檢約談殯葬業者 疑女友微信搞曖昧 醋男想不開

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。