疑女友微信搞曖昧 醋男想不開

友善列印
中國時報
／台北報導

游姓男子昨清晨與女友在松山區某旅館約會，期間他偷看女友手機的「微信」通訊軟體，發現有與其他男人曖昧簡訊，懷疑女友移情別戀，醋勁大發。兩人吵架後女友負氣離開，孰料不久後，游竟從8樓房間墜落1樓人行道，送醫不治。檢警相驗時，家屬難過表示，游最近情緒不穩，但對死因沒有意見。

34歲游男目前無業，前晚到松山區的商務旅館，與提早入住的29歲女友約會。未料，昨清晨近6時，游從8樓房間墜落，一路壓壞7、5樓的遮雨棚和1樓機車行的招牌，重摔至施工中人行道，路人見狀報警。

救護人員發現，游男肢體多處骨折變形，無呼吸脈搏，送醫不治，警方從住房資料查出，該房在前天中午，先有名女子登記住宿，晚間游男才入住與女子會合。

警方調閱監視器，游墜樓前3分鐘，女子才離開旅館，懷疑案情不單純，通知該女說明。女子對游男墜樓感到意外震驚，供稱兩人交往一陣子，過去都在游的住處約會，游搬離松山區後，兩人常就近約在附近旅館碰面。

她告訴警方，案發前男友趁她洗澡偷看她手機，發現「微信」有和其他男性友人對話，男友認為內容曖昧，懷疑她劈腿，她則澄清只是和友人開玩笑，並質疑為何看她手機，兩人爆發口角，她即負氣離開，豈知隨後游就墜樓身亡。

警方勘驗現場，研判游是自行推開窗戶墜樓，排除女子涉案，游母家屬也表示，游疑似有幻聽幻覺，就診服藥中。

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(中國時報)

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