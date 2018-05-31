虐殺退休女師 最高院二度撤銷死刑

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中國時報
／台北報導

殺人案不斷，網友調侃「一日一殺」，對於近期有無可能執行死刑。法務部長邱太三昨表示，廢死是未來可能的目標，現階段沒有這個問題。不過，男子劉志明被控性侵強盜殺死退休女老師案，歷審均判死，但最高法院認為原審沒有釐清強盜殺人或性侵殺人，昨二度撤銷死刑，劉又暫時逃過一死。

42歲劉男因與女友分手又被對方封鎖電話，2014年12月3日上午，他到高雄左營市場閒逛，59歲陳姓女老師買完菜正要上車回家，他竟想搶車代步去找女友，強行打開車門，持鐵鎚重擊陳女頭部。陳遭重擊後癱倒在副駕駛座，劉因無法發動車輛，竟再攻擊，並脫下被害人衣物性侵，甚至咬下右乳頭吐棄在車內，搜刮身上2000元後逃逸，陳女因失血過多死亡。

劉涉強盜性侵部分，一審判刑10年，因未上訴確定。強盜殺人部分，一二審將他判死，但最高法院認為高院未釐清有無教化可能，且自白犯罪事實與判決理由矛盾，撤銷發回。

更一審再將劉判死，但最高法院認為，更一審依據劉男自白及行車紀錄器的「摘錄」，認定被害人當時向雞肉攤商訂了雞肉，預計20分鐘後付款，她皮包應該還有2000元，後被劉取走，但更一審未調查證據有違法之處。

合議庭認為，死刑判決須符合最嚴格的程序正義，原審未調查行車器紀錄，也沒有讓員警訪查攤商的註記，在法庭上經詰問程序調查，率爾認定劉涉犯強盜殺人，但如果劉只是強盜未遂，恐另構成性侵殺人，此部分影響事實確定，因此發回更審。

(中國時報)

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