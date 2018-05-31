里長轟柯敬老不公 市府澄清

內湖區大湖里長洪美惠（右圖）重炮抨擊市長柯文哲（左圖）取消敬老金，又調高健保補助門檻，政策未顧及公平正義。（陳燕珩攝）

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中國時報
／台北報導

北市敬老政策爭議不斷，市長柯文哲30日出席內湖區里長座談會，大湖里長洪美惠重炮抨擊柯，不應一次取消1500元敬老金，還把健保補助門檻從65歲拉高到70歲，推動老人共餐又僅少數人受惠，敬老卡擴大使用範圍也沒用，「就像買豬排便當給穆斯林吃」，未顧及公平正義；對此，柯神情嚴肅，不發一語。

像買豬排給穆斯林吃

洪美惠昨火力全開，批評柯文哲上任後不只取消1500元敬老金，還把老人每月749元健保補助門檻，從65歲拉高到70歲才有，導致有長者相差1歲，4年來補助金額卻少了4.6萬元，她直言，這筆錢對長者很重要，「一下全被抽走，叫他們怎麼過日子？」

她進一步說，柯大砍長者福利後，積極推動老人共餐，去年里辦花18萬元辦理共餐，卻只有20多人受惠，今年再擴大也頂多50人，其他600多個里民呢？柯還將敬老卡每月480元額度擴大用於交通、市府場館，但多數長者不方便外出，看得到、吃不到，就像買豬排便當給穆斯林一樣。

洪美惠強調，不反對柯推動長照政策，「但慢性病不能拿重藥來治」，在政府尚未做出成效前，敬老金應先砍3分之1就好，讓長者留有1000元可用，否則該政策不符公平正義。

面對里長炮火，柯文哲全程臉色鐵青，未做任何回應；民政局長藍世聰緩頰說，老福政策有各個面向，老人共餐只是一環，不可能所有人都享受到。

市府稱不可能都享受到

社會局會後則解釋，長者健保補助並非每縣市都有，新北、桃園、高雄等縣市都是依財政狀況自行訂定標準，北市原給年滿65歲中低收入戶、綜所稅未達20％者每月749元健保補助，不過北市老年人口快速成長，恐排擠其他社福預算，因此2016年將補助門檻調高到70歲以上。

(中國時報)

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