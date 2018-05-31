侯友宜蘇貞昌競選總部 相中同一塊地

2018年05月31日 04:11 中國時報 曾百村 ／新北報導 ／新北報導

國民黨新北市長參選人侯友宜30日前往金山區，參加慈護宮二媽回娘家活動，同時與信徒一同抬轎。 （曾百村攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜30日前往新北市金山區，參加金山慈護宮二媽回娘家活動，並與信徒們一同抬轎，會後被問及對手陣營所相中的競選總部，似乎與他的相同，侯友宜則說「不急」，認為設立總部簡約方便就好。蘇昨晚對此並未否認，僅稱會找適當地點，讓市民知道誰能為新北做事。

老神在在 侯友宜說不急

侯友宜、民進黨新北市長參選人蘇貞昌傳出，競選總部都相中馥華集團旗下一塊建地，該地也是新北市長朱立倫2014年時競選總部所在。

被問及競選總部的挑選時，侯友宜顯得老神在在，揮揮手說：「不急啦」，並透露競選總部的設置依照簡約原則就好。他認為，選舉過後競選總部就會拆除，也不需大費周章。侯友宜參加二媽回娘家的活動後，轉往金山老街向居民寒喧。

拔菜紫蘇 扮農夫很政治

令人玩味的是，侯友宜在擔任半日農夫中，脫口而出「拔菜」、「拔菊」、「紫蘇」等詞，剛好諧音也是「拔蔡」、「止蘇」，立刻讓人有政治聯想，但侯友宜也反虧媒體說：「這些都老梗了，不要再挖陷阱讓我跳了啦！」 蘇貞昌表示，會找最適當的地點，讓所有的工作夥伴好工作，最重要是要讓市民認識候選人、知道誰能為新北做事。

(中國時報)