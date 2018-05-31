桃園棒球場權利金 提高10倍

市府在今年4月已經與Lamigo達成共識，將權利金提高10倍到300萬元，修改合約後就能實施。（甘嘉雯攝）

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中國時報
／桃園報導

前縣長吳志揚時代無人經營桃園國際棒球場，當時僅Lanew願意北上進駐，前縣府以較低權利金、每年30萬元簽約，不過卻長期被質疑金額過低，市議員王浩宇表示，除權利金外，希望市府能協商回饋地方的方案，市長鄭文燦表示，今年4月已經與Lamigo達成共識，將權利金提高10倍到300萬元，修改合約後就能實施。

經營有成適度調整

市府體育局副局長房瑞文表示，除了定額權利金300萬元，後續還會商談營運權利金，收入超過3000萬元加收1％或1.5％，雙方已有初步共識，下半年會完成修約。

過去桃園棒球場因舉行多場商業活動，但市府卻沾不到任何利益而遭抨擊，不過球團近年經營有成，對於培養球迷功不可沒，也帶動青埔地區的人潮，適度的調整權利金，市府與球團都有共識。

首納公益時段回饋

王浩宇希望除Lamigo權利金外，回饋地方的方案也希望市府出面協商，像是讓Lamigirls參與公益活動、Lamigo球隊參與學校球隊教學等。

鄭文燦表示，吳志揚縣長時代無人經營青埔棒球場，Lanew願意北上進駐，所以才以較低權利金簽約，但近年票價收入、營運狀況都變好，希望提高價金。

鄭文燦表示，今年4月已和Lamigo協商，將定額權利金提高10倍到300萬元，也會納入公益時段回饋地方，修改合約後就能實施。

(中國時報)

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