大安沙雕音樂季 6月2日熱情登場

2018年05月31日 04:11 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

「璀璨向日葵」在作品中雕鏤出空心圓，運用錯位技巧，在夕陽漸落時共構成璀璨奪目的風景。（王文吉翻攝）

中台灣夏季濱海盛事「2018大安沙雕音樂季」，將於6月2日至18日熱鬧展開！今年突破往年單座沙雕創作方式，改以「共構式聯座雕法」，以「大安沙雕星球」為主題，結合「2018台中世界花博」進行創作；還有樂團演唱、親子沙雕DIY等活動。歡迎民眾前來大安賞沙雕、聽音樂，感受台中海線之美。

沙雕星球結合花博創作

觀光旅遊局30日在大安濱海樂園舉辦宣傳記者會，交通部觀光局超級任務組「喔熊組長」特前來參加，並與花博吉祥物「樂虎」，伴隨著悠揚的薩克斯風樂音共舞。今年由沙雕大師陳坤田領軍創作，沙雕作品以故事性相互串聯，入口處以花博吉祥物「石虎家族」吸引遊客目光，成為本活動最佳拍照點。

觀旅局長陳盛山說，為呼應年底花博，特打造「大安沙雕星球」，突破往年單座沙雕創作及尺寸規格限制，以組合型夯沙技法，運用世界最新進的「共構式聯座雕法」；讓視覺延伸營造多層次感官、壯闊藝術沙雕，共有16個主題、20座沙雕作品相互串聯。

16主題 20座沙雕作品

觀旅局表示，最大型沙雕「自然法則」創作理念，以人與自然間和諧共存、相互滋養的重要性；藉以喚起大眾對自然的尊重，遊客可站在沙雕裡互動拍照；「璀璨向日葵」在作品中雕鏤出空心圓，運用錯位技巧，在夕陽漸落時共構成璀璨奪目的風景。

6月2日開幕晚會當天，特邀請民歌時代最具代表性的歌手演出，例假日有美食饗宴及親子沙雕DIY體驗、沙雕導覽解說等精彩活動。「大安濱海樂園」旅客服務中心配合活動期間免費開放游泳池，供遊客游泳消暑。

(中國時報)