民進黨嘉縣議員提名 遭疑黑箱

曾參與民進黨嘉義縣議員黨內登記的黨員王建彬（左至右）、吳芸石和莊竣傑30日發表聯合聲明，抗議縣黨部黑箱作業，提名作業不公。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉縣報導

民進黨嘉義縣黨部接連完成鄉鎮長和縣議員提名作業，因議員第3選區打算從開放轉為徵召，30日有3名黨員到黨部發表聯合聲明，指黨部吃人夠夠，初選黑箱作業、不公，縣黨部反指聲明內容8成以上與事實不符，並重申黨部一向秉持公平、公正、公開為原則進行提名作業。

不滿作業反覆未告知

皆曾登記黨內議員提名的縣府祕書吳芸石、縣政顧問莊峻傑和執委王建彬，昨上午到縣黨部遞交聯合聲明，抗議民進黨嘉義縣黨部提名作業反覆，第3選區原本採開放，突然改成徵召，卻未通知登記備案的人，充滿黑箱。

當天也出席臨時執委會的王建彬說，會中有人提議第3選區改成徵召時，他當場反對，認為黨部說話不算話會引發內亂，因採多數決，他只能少數服從多數，指黨部作法沒有一套標準，讓想選的人無所適從。

資深黨員怨吃人夠夠

吳芸石說，第3選區改成徵召，傳出可能提名入黨僅6個月的前鄉長劉邦詩女兒劉雅文、入黨才8個月的大林鎮公所課長許有疆及現任議員郭芳宜，但他是資深老黨員，對黨有貢獻的老黨員沒被提名，未徵詢也沒協調，「吃人夠夠」。

針對聲明稿內容，縣黨部指有8成以上與事實不符，不知道內容依據從何而來，至於第3選區因有多位有意參選者報備，基層紛紛向黨部反應，若多人參選將瓜分票源，可能保不住民進黨原本在此區的3席，執委會為求最後勝選，以大局為重，才決定改成徵召提名，以確保民進黨在此區的3席優勢。

(中國時報)

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