柯敬老政策 丁、姚批失敗

友善列印
中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲敬老政策飽受爭議，他上任後先是大砍敬老金、調高健保補助門檻，為「挽救民心」又推動老人共餐，擴大敬老卡使用，但多數長者無感。藍綠台北市長參選人丁守中、姚文智均認為，柯文哲敬老政策失衡，缺乏系統性，只會挖東牆補西牆，簡直失敗，姚文智強調，敬老金當選一定會恢復發放。

丁守中表示，柯文哲敬老政策就是挖東牆補西牆，他積極開辦老人共餐，但參與率只有個位數，市府還硬玩文字遊戲，聲稱參與人數達到420萬人次，根本是在操弄數字。

他認為，敬老卡擴大使用範圍，更是柯為了挽救民調，透過行政資源鞏固選情的手段，但敬老政策不患寡而患不均，若福利只有特定人能享用，非常不公平。未來他會擴大老人共餐服務，解決場地不足問題，有完整配套，長輩才會出來參加。

姚文智則認為，柯文哲以混亂的老人共餐來取代敬老金，但只有2％長者享受到服務，其餘98％完全觸及不到，顯示該政策只是虛應故事，沒有整體規劃。他強調，敬老金是過去在年金失衡情況下發放的補貼，完全不是柯文哲口中的「買票政策」，若他當選一定會恢復發放。

不僅藍綠參選人批評聲浪大，日前也有議員要求，敬老卡480元額度應有一半開放自由應用，可擴及小額消費，柯文哲強調會回去研議，指示副市長鄧家基負責規畫。

鄧昨表示，市長認為敬老心意「不能打折」，現在敬老卡真正用完額度的長者不到10％，目標是讓長者480元都能用完，目前已向悠遊卡公司蒐集資訊，了解長者多用於那些項目，希望能兼顧長者需求和市府政策理念，盡快研議出方案。

(中國時報)

夜遊雙流遊樂區 報名秒殺 市民不捨 期待朱選總統

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。