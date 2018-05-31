柯敬老政策 丁、姚批失敗

2018年05月31日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲敬老政策飽受爭議，他上任後先是大砍敬老金、調高健保補助門檻，為「挽救民心」又推動老人共餐，擴大敬老卡使用，但多數長者無感。藍綠台北市長參選人丁守中、姚文智均認為，柯文哲敬老政策失衡，缺乏系統性，只會挖東牆補西牆，簡直失敗，姚文智強調，敬老金當選一定會恢復發放。

丁守中表示，柯文哲敬老政策就是挖東牆補西牆，他積極開辦老人共餐，但參與率只有個位數，市府還硬玩文字遊戲，聲稱參與人數達到420萬人次，根本是在操弄數字。

他認為，敬老卡擴大使用範圍，更是柯為了挽救民調，透過行政資源鞏固選情的手段，但敬老政策不患寡而患不均，若福利只有特定人能享用，非常不公平。未來他會擴大老人共餐服務，解決場地不足問題，有完整配套，長輩才會出來參加。

姚文智則認為，柯文哲以混亂的老人共餐來取代敬老金，但只有2％長者享受到服務，其餘98％完全觸及不到，顯示該政策只是虛應故事，沒有整體規劃。他強調，敬老金是過去在年金失衡情況下發放的補貼，完全不是柯文哲口中的「買票政策」，若他當選一定會恢復發放。

不僅藍綠參選人批評聲浪大，日前也有議員要求，敬老卡480元額度應有一半開放自由應用，可擴及小額消費，柯文哲強調會回去研議，指示副市長鄧家基負責規畫。

鄧昨表示，市長認為敬老心意「不能打折」，現在敬老卡真正用完額度的長者不到10％，目標是讓長者480元都能用完，目前已向悠遊卡公司蒐集資訊，了解長者多用於那些項目，希望能兼顧長者需求和市府政策理念，盡快研議出方案。

(中國時報)