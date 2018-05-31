市民不捨 期待朱選總統

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中國時報
吳岳修／新北報導

新北市長朱立倫今年年底即將卸任，遠見雜誌30日針對縣市首長施政滿意度調查，朱立倫以68.8分創下執政8年新高，市府施政滿意度在六都中上升到第3名，朱更獲新北市民「選總統」、「任黨要職」、「參選他縣市首長」的多元期待，對此他笑著表示：「先把未來半年做好再說！」

遠見雜誌針對全台縣市首長施政滿意度調查，扣除前台南市長賴清德入閣任職，針對新北市、新竹縣、嘉義縣、高雄市、花蓮縣、台東縣等6位今年底將「畢業」的縣市長，訪查各縣市居民，針對「現任縣市長未來卸任後，比較支持往哪裡發展」調查。

遠見調查發現，新北市長朱立倫總體成績最好，新北市民最不捨得朱立倫退休，只有15.3％市民希望他直接退休，遠勝新竹縣長邱鏡淳的45.4％、嘉義縣長張花冠的29.4％及前高雄市長陳菊23.7％等人。

對朱卸任後，新北市民有15.8％支持他參選總統；16.9％期盼轉任黨內要職；10.1％希望參選他縣市首長，且這3個選項的支持率均為其他卸任首長中最高，堪稱是獲得最多元期待的市長。

朱立倫30日到市議會接受市政總質詢後，被媒體問到這問題時笑著表示，他看到市民有很多種想法，但他應該要把剩下半年任期先做好，未來還有很多努力空間，到時候再看看怎麼做。

(中國時報)

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