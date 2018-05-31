全中運 彰縣包辦拳擊17金

2018年05月31日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣選手參加全國中等學校運動會，共奪得26面金牌、24面銀牌及42面銅牌，總獎牌數全國第6，創下歷年來最好成績，也是6都之外第1名。拳擊更包辦17面金牌，二林高中和高商分別各摘下6金，贏得拳擊國手搖籃美譽，寫下汗淚交織的感人故事。

全台拳擊教練有3分之2來自二林！從一甲子前，教練洪欽懋將拳擊傳統帶回二林後，培訓種子教練代代傳承，二林高中已經成拳擊國手的搖籃，拳擊去年正式列入全中運後，彰化就一舉摘下11金轟動全國，今年更拿下17金。

教練楊斯任說，二林孩子選擇練拳，在傳承壓力下咬緊牙根「拚了」！學校沒專門集訓場地，選手們在樹下、操場、走廊等，移地苦練拚勁讓人感動。

再度摘金洪諭玫，月前才赴摩洛哥在世界中等學校運動摘金！回想國一體重75公斤，為減重加入拳擊隊，強逼自己接受「魔鬼」訓練，餓了忍著渾身解數練體能，減了13公斤，打出世界輕量級拳擊女霸主。

金牌還有田徑1面、游泳3面、網球1面、跆拳道1面、舉重3面。埤頭國中鄭齊葳漢、溫家欣分別在舉重，一舉創大會紀錄，為彰化爭光。

彰化縣長魏明谷30日共頒發174萬元，金牌選手每年10萬元，所屬學校4萬5000元改善訓練場域設備，鼓舞彰化縣成為運動大縣。

(中國時報)