興隆公宅2區完工 7月可申請

2018年05月31日 04:11 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

文山區興隆公宅2區正式完工，市府預計7月開放申請、11月入住。興隆公宅2區除510戶公宅還有社福工作站、托嬰中心、老人日照中心、身心障礙福利機構進駐，租金也只需周邊社區最低行情85折，盼照顧弱勢、青年。

興隆公宅2區緊靠明道國小，提供公共住宅510戶，包括12坪小一房型、16坪一房型，以及21、24、30坪二房型，最大為36坪三房型，戶外區域還有城市農園、空中PU跑道等休憩空間。

副市長林欽榮30日視察時表示，因該地區原安康平宅的住戶都是弱勢戶，所以按照所在里有電梯的中古公寓「最低租金行情」再打85折，即是興隆公宅2區的租金，另外針對家庭總收入較低的家戶，另有三級的租金補貼。

其中，第一階租金補貼最多的家戶（家庭總收入平均每人每月1萬6157元以下），小一房只需2100元，一房型4800元，三房型則是1萬3400元。

林欽榮也表示，510戶之中，還會撥出35戶比照健康公宅，開放青年創意提案，只要提案通過、不需抽籤也可入住，希望更多年輕人來此提出家教、陪伴老人家或其他各式與社區有關的提案。值得注意的是，捷運南北環線已經被列入前瞻計畫，此處緊鄰南環線Y3站附近。

另外，北市府昨天早上也宣布，南港區台電中心倉庫、電力修護處公辦都更案正式啟動，該處未來會保留3棟台電的古蹟與歷史建物，作為展演及藝術創作實驗空間，也會打造金融科技創新育成中心、智慧銀髮住宅、社會福利設施等，成為東區門戶計畫的「門戶」，帶動周邊發展。

(中國時報)