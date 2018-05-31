台中與日合作交流 成果豐碩

2018年05月31日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市長林佳龍為推動與國際城市互動，近3年來積極與日本交流合作，代表台中與日本多座城市締結友好城市增進台日間友誼，成功招商三井Outlet投資海線地區，促成台中與日本名古屋中部國際機場締結為姊妹機場，全面推動台中市海空雙港發展成果豐碩。

市府指出，林佳龍近期與日本山形縣知事吉村美榮子簽署「觀光、文化及經濟友好交流合作備忘錄」，締結友好城市；中市也與日本其他城市，包括大分、群馬、愛媛、青森、青森縣平川市及廣島縣尾道市等互簽友好交流備忘錄。

105年台中、彰化及南投3縣市首長共同搭乘花博彩繪機，自台中國際機場起飛首航名古屋；中彰苗投雲嘉嘉所組成的中台灣觀光推動委員會，也與日本中部昇龍道觀光推進協議會簽訂觀光友好交流備忘錄。

市府表示，象徵日本中部廣域地區2400萬與中台灣700萬人口觀光大結盟，帶動名古屋與台中國際機場出入境人流，創造雙邊觀光產值；成功協商增闢首爾、大阪、長崎、大分、名古屋、曼谷、東京7個國際航點。

林佳龍於106年3月率領市內12家糕餅甜點等食品業者組團前往日本東京，參加全球三大專業食品展之一的「東京國際食品展」，展出農產加工品與糕餅及各種最高品質的梨山茶；亦為台中世界花博宣傳，讓台中豐厚的產業實力被世界看見。

(中國時報)