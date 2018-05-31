送愛偏鄉 北台南家扶山區駐點

2018年05月31日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

台南市玉井區75歲阿嬤陳林甚隔代扶養2名國、高中的孫子，全靠資源回收勉強度日，最近因手術後又急著工作，導致脊椎變形雙腳無力，須穿支架才能行走，但每個月仍搭1個多小時的公車到永康領取扶助金。北台南家扶30日啟動山區駐點列車，希望解決老人家的不便。

北台南家扶說，該中心於1971年在新營市成立，但因服務區域廣達31區，因此1985年及2004年又分別成立佳里、永康服務處。但因玉井山區受助戶數偏低，一直都由永康服務處提供偏鄉服務，但社工每次看到年逾70歲的老人家，克服交通不便才能領到物資，都感到心有不忍。

此次北台南家扶透過與玉井國小的合作，活用閒置教室成立玉井服務據點，期望能結合山區公私部門資源，讓服務更在地化與即時性。

北台南家扶指出，目前的扶助戶已超過1000戶，多數來自單親和隔代教養家庭。經統計發現，山區隔代教養的比例達20％，遠比平均數13％高，山區高風險家庭的比率也高達15％；同時，隔代教養的家長，大都已是70歲以上的老人家，對外交通不便常阻礙求助路，往往錯失輔導先機。

北台南家扶主任莊淑惠表示，在玉井國小設立駐點是開啟山區服務的第一步，未來期待能找到長期提供服務的據點，並發掘社區需求發展具在地特色的服務。

(中國時報)