東專餐旅秀廚藝 智協學員加菜

友善列印
中國時報
／台東報導

每天開伙的台東縣智障者家長協會，30日的午餐非常特別，有壽司、叉燒、酥炸雞腿排等，讓學員們食指大動開心品嘗。為學員們準備餐點的是台東專科學校二專餐旅管理科1年級學生，他們以自助餐會形式完整呈現，活動賓主盡歡。

智協的學員每天午餐都在協會吃，透過台東幸福食物銀行提供各式食材，讓協會菜色變化多元。東專餐旅管理科有部分食材也來自食物銀行，在食物銀行居中牽線下，學生們也展開一學期3次到智協外燴的任務。

餐飲科老師鄭瑋玲表示，原本學生作品都是賣給學校學生，但到智協外燴特別有意義，也很有挑戰，學生事前都要做很多準備工作，才能將餐會完整呈現，這是校內實習與服務學習的結合。

餐旅科學生共為智協帶來3次外燴服務，包括印度咖哩、義大利麵及這次的日本料理等異國料理，讓智協學員們可以品嚐不同國家的料理特色及餐桌禮儀。

餐會經理陳憶絨表示，為了餐會學生們從上周就利用下課時間到會場布置，確認智協的食材，許多料理在前一天就開始準備，並在學校料理好，到餐桌上仍維持熱菜熱上、冷菜冷上，讓學員們吃到最美味的日式料理。

智協總幹事黃純雅表示，學生們帶來的料理讓學員們吃得很開心，也因為學生的巧思，讓他們可以享用截然不同的料理。

(中國時報)

送愛偏鄉 北台南家扶山區駐點 龍潭大池吊橋 調高重建預算

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。