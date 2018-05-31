東專餐旅秀廚藝 智協學員加菜

2018年05月31日 04:11 中國時報 黃力勉 ／台東報導 ／台東報導

每天開伙的台東縣智障者家長協會，30日的午餐非常特別，有壽司、叉燒、酥炸雞腿排等，讓學員們食指大動開心品嘗。為學員們準備餐點的是台東專科學校二專餐旅管理科1年級學生，他們以自助餐會形式完整呈現，活動賓主盡歡。

智協的學員每天午餐都在協會吃，透過台東幸福食物銀行提供各式食材，讓協會菜色變化多元。東專餐旅管理科有部分食材也來自食物銀行，在食物銀行居中牽線下，學生們也展開一學期3次到智協外燴的任務。

餐飲科老師鄭瑋玲表示，原本學生作品都是賣給學校學生，但到智協外燴特別有意義，也很有挑戰，學生事前都要做很多準備工作，才能將餐會完整呈現，這是校內實習與服務學習的結合。

餐旅科學生共為智協帶來3次外燴服務，包括印度咖哩、義大利麵及這次的日本料理等異國料理，讓智協學員們可以品嚐不同國家的料理特色及餐桌禮儀。

餐會經理陳憶絨表示，為了餐會學生們從上周就利用下課時間到會場布置，確認智協的食材，許多料理在前一天就開始準備，並在學校料理好，到餐桌上仍維持熱菜熱上、冷菜冷上，讓學員們吃到最美味的日式料理。

智協總幹事黃純雅表示，學生們帶來的料理讓學員們吃得很開心，也因為學生的巧思，讓他們可以享用截然不同的料理。

(中國時報)