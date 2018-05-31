雲林水月庵 驚見227年神桌板

2018年05月31日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

文化部近年推動文化資產普查，雲林縣北港鎮朝天宮前董事陳哲正整理所管理的水月庵，發現1件刻有「乾隆伍拾陸年」字樣的木板，經學者考據已有227年，可能是目前全台歷史最悠久的神明供桌下桌面板。

位於雲、嘉交界的古笨港水月庵，記錄大陸來台開墾的漢葬壇郊制度，管理人陳哲正保存水月庵諸多相關文物，可證明水月庵已有200餘年歷史，其中有1件雕刻木板外觀斑駁老舊，看似不起眼，沒想到竟是200餘年前的古文物。

陳哲正表示，一般神明供桌分上、下桌，下桌前方會有1片面板，板上通常雕刻龍鳳、祥雲等圖案，這塊木板是水月庵神明供桌下桌的面板，底層是生漆，圖案已相當模糊，初步研判是祥龍騰雲圖，最重要的是右上方陽刻「乾隆伍拾陸年」字樣。

為確認面板年份，陳哲正邀請古物普查專家逢甲大學歷史與文物所副教授李建緯、成功大學蔡侑樺博士協助，確定符合清代製作工法。李建緯指出，台灣保存乾隆時期的上供桌並不多，下供桌更稀有，建議廟方妥善保存。

文史工作者吳登興說，他探訪台灣多處國定古蹟與縣定古蹟，發現少數乾隆年間上供桌，但還未發現乾隆年間下供桌，水月庵這片下供桌面板可說是極為珍貴，有助於研究漢人來台的開墾史與祭祀文化。

(中國時報)