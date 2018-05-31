台中歌劇院 走進中部藝術生活

2018年05月31日 04:11 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

台中國家歌劇院開幕近2年，從興建到開幕營運各種批評爭議不斷，營運也不被看好，到去年自售節目票房高達近9成、3個劇場平均使用率達73％，今年整體使用率達88％等亮眼表現；將在6月1日卸任的第一任藝術總監王文儀不諱言地說：「每個批評，都是挑戰」，4年來做到了「藝術劇場定位」及「友善溝通體質」。

王文儀說，開幕甫半年由荷蘭舞蹈劇場NDT擔綱第一檔現代舞節目，票房賣得飛快場場滿座，世界頂尖舞團吸引全台觀眾，出身台中優秀台灣女舞者吳孟珂也魅力十足，讓她對台中這個新興市場充滿信心。

王文儀指出，台中國家歌劇院是有經驗專業團隊，一路走來種種磨練，團隊品牌溝通越來越強，對危機處理以零危機作為工作目標。

王文儀表示，台中國家歌劇院4年來，引進全球最優質藝術節目，並推動在地藝術教育，對專業人才培育包括推動中台灣微劇場、駐館藝術家及協助文化團隊演出等，還推出「中台灣超級學生方案」優惠中部學子。

「中部國小學生將音樂教室，搬進台中國家歌劇院！」王文儀說，這是全國創舉，音樂教育最好方法就是聆聽現場演奏，去年起與市府合辦「藝起愛樂」活動，中彰投共25所國小學童到場聆聽國立台灣交響樂團演出，中市希能成為最懂古典音樂的城市。

(中國時報)