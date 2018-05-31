台中歌劇院 走進中部藝術生活

台中國家歌劇院開幕近2年，第一任藝術總監王文儀將在6月1日卸任。（陳淑芬攝）

友善列印
中國時報
／台中報導

台中國家歌劇院開幕近2年，從興建到開幕營運各種批評爭議不斷，營運也不被看好，到去年自售節目票房高達近9成、3個劇場平均使用率達73％，今年整體使用率達88％等亮眼表現；將在6月1日卸任的第一任藝術總監王文儀不諱言地說：「每個批評，都是挑戰」，4年來做到了「藝術劇場定位」及「友善溝通體質」。

王文儀說，開幕甫半年由荷蘭舞蹈劇場NDT擔綱第一檔現代舞節目，票房賣得飛快場場滿座，世界頂尖舞團吸引全台觀眾，出身台中優秀台灣女舞者吳孟珂也魅力十足，讓她對台中這個新興市場充滿信心。

王文儀指出，台中國家歌劇院是有經驗專業團隊，一路走來種種磨練，團隊品牌溝通越來越強，對危機處理以零危機作為工作目標。

王文儀表示，台中國家歌劇院4年來，引進全球最優質藝術節目，並推動在地藝術教育，對專業人才培育包括推動中台灣微劇場、駐館藝術家及協助文化團隊演出等，還推出「中台灣超級學生方案」優惠中部學子。

「中部國小學生將音樂教室，搬進台中國家歌劇院！」王文儀說，這是全國創舉，音樂教育最好方法就是聆聽現場演奏，去年起與市府合辦「藝起愛樂」活動，中彰投共25所國小學童到場聆聽國立台灣交響樂團演出，中市希能成為最懂古典音樂的城市。

(中國時報)

陳學聖與議員選將 拍團結照 布農青年 拚6年考上消防員

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。