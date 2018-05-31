布農青年 拚6年考上消防員

謝建榮堅持6年，終於考上消防員圓夢，目前服務於新北市消防局，受邀回永康就業中心分享心路歷程，以一席「只要有夢想，光明就在不遠的地方。」鼓舞其他人。（永康就業中心提供）

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中國時報
／台南報導

沒有傘的孩子，只能向前衝！35歲布農族青年謝建榮，堅持6年考上消防員，父母相繼因病去世後，他靠著半工半讀完成大學學業，特別感謝勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心外展媽媽陳嬌娥幫他找到一份邊賺錢邊練英文的工作，才能圓夢考上消防員，更不吝以過來人經驗演講分享，「只要有夢想，光明就在不遠的地方。」

謝建榮家中有8個兄弟姐妹，父母在他求學階段就因病相繼去世，他為了不造成家中負擔，求學就選擇半工半讀，一路讀到大學都不知道夢想為何？直到從事消防替代役時，一次協助消防員救一位在山上砍柴受傷的老人，老人傷尚未痊癒，就急著拿自種的高麗菜到分隊感謝消防員，「這一幕讓我很感動，察覺到自己熱情的所在。」

找到人生目標的他，沒想到，這一里路就走了6年，堅持考了6年，才終於考取消防特考，圓了人生的夢想。

他說，這6年來特別感謝永康就業中心外展媽媽陳嬌娥一路陪伴，他說，因為只能靠自己養活自己，無法專心讀書，嬌娥媽媽從不間斷協助他找到能配合他念書的工作，也鼓勵他不要放棄夢想，讓他可以一邊讀書圓夢、一邊賺錢溫飽。

永康就業中心一路見證他的成長，也力邀他擔任「原力展現 迎接幸福」職場達人的講師，他感性鼓勵在折挫中的年輕人及失業者，「也許現在的你在黑暗中，但只要有夢想，堅持向前邁進，光明一定就在不遠的地方。」

(中國時報)

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