鼓山警分局改建 擬蓋高雄厝

2018年05月31日 04:11 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

使用逾40年的鼓山警分局因無法耐震補強，將分3年改建，高市府警察局長何明洲29日到鼓山警分局頒發辦案茶，慰勉有功人員，除感謝鼓警團隊為治安打拚，也聽取分局新建廳舍簡報，新廳舍將導入高雄厝，強調永續美學新願景。

警方指出，鼓山警分局現址曾為日據時代高雄州廳舊址，於1977年落成，使用迄今逾40年，因已無法耐震補強，去年前瞻計畫爭取到重建經費，未來新建廳舍將以區域環境的「山海交會」及「親民、友善」印象整合。

簡報也提到，新建廳舍將分3年、斥資4.1億元原地改建，導入「高雄厝」規畫為生態、節能、減廢、健康、友善的辦公環境，成為社區新「警」點、都市新「警」點、生態環境新「警」點，以落實永續美學的新願景。

改建過程中，鼓山分局將搬到雄峰、鼓山路口的舊中山國小繼續為民服務。據了解，分局本來計畫今年9月搬遷，由於年底選舉將屆、勤務繁重，為避免影響治安，並配合新建工程在明年3月動工，最快將在今年底再著手搬家。

鼓山警方近期績效有目共睹，結合刑事局電偵大隊第二隊、海巡署台東查緝隊、高雄憲兵隊等單位，查獲改造衝鋒槍、手槍、霰彈及工具；另透過監視器結合高密度盤查勤務，查獲自小貨車、重機車、愛心捐款箱等竊盜案件。

(中國時報)