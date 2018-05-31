資源背景引戰 徐巧芯槓吳崢

時代力量北市議員參選人吳崢批評台北市議員參選人徐巧芯稱國民黨沒有資源，卻有前總統馬英九幫忙拜票，徐則反嗆「難道馬英九也是黨產」。（翻攝自徐巧芯臉書）

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中國時報
／台北報導

國民黨台北市議員參選人徐巧芯發起政治獻金小額募款，時代力量參選人吳崢對於徐自稱「沒有背景、沒有資源」相當不以為然，對於吳崢批評有前總統幫忙站台掃街，都是國民黨的資源；徐反嗆，比起能當美國公民的人，她有什麼背景？

吳批靠前總統站台

徐巧芯在網路發起小額募款，她說，國民黨資源匱乏，競選資金需要參選人自己努力，對於沒有背景、沒有資源的年輕人，絕對是一大挑戰。

不過，吳崢則在臉書發文對徐的說法感到困惑，他說，松山、信義區74個里，國民黨籍里長超過一半，加上有黃復興黨部，要說國民黨參選人資源匱乏，讓人難以想像，徐巧芯還有前總統幫忙站台掃街，算不算資源？

徐巧芯則反嗆吳崢，「比起能當美國公民的人，她有什麼背景？」家裡開早餐店10幾年，每天生活在狹小店面，算著一個個10塊銅板，日子是苦過來的，因為家中沒錢，也沒拿國民黨半毛錢，所以推出競選小物，盼大家幫忙集資。更酸自己一面選舉看板都沒有，而選區目前看板最多的議員參選人中，吳崢絕對是前幾名。

徐巧芯強調，不曾對吳崢口出惡言，且年輕人應該超越以往那種你死我活、令人厭煩的政治攻防，沒想到自詡新時代的吳崢，率先做出這種無聊攻擊，讓人失望。

徐駁沒拿黨半毛錢

不僅發言引起議論，吳崢被周刊拍到月初深夜拋下女友，在酒吧上演一男撩二女戲碼，甚至上演親密餵食秀，但是吳崢表示，2名女子都是競選團隊成員，大家只是下班後去聊天，和女友感情沒有問題。對於美國公民身分，吳崢昨天則說，已經放棄美國籍。

(中國時報)

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