資源背景引戰 徐巧芯槓吳崢

2018年05月31日 04:11 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

國民黨台北市議員參選人徐巧芯發起政治獻金小額募款，時代力量參選人吳崢對於徐自稱「沒有背景、沒有資源」相當不以為然，對於吳崢批評有前總統幫忙站台掃街，都是國民黨的資源；徐反嗆，比起能當美國公民的人，她有什麼背景？

吳批靠前總統站台

徐巧芯在網路發起小額募款，她說，國民黨資源匱乏，競選資金需要參選人自己努力，對於沒有背景、沒有資源的年輕人，絕對是一大挑戰。

不過，吳崢則在臉書發文對徐的說法感到困惑，他說，松山、信義區74個里，國民黨籍里長超過一半，加上有黃復興黨部，要說國民黨參選人資源匱乏，讓人難以想像，徐巧芯還有前總統幫忙站台掃街，算不算資源？

徐巧芯則反嗆吳崢，「比起能當美國公民的人，她有什麼背景？」家裡開早餐店10幾年，每天生活在狹小店面，算著一個個10塊銅板，日子是苦過來的，因為家中沒錢，也沒拿國民黨半毛錢，所以推出競選小物，盼大家幫忙集資。更酸自己一面選舉看板都沒有，而選區目前看板最多的議員參選人中，吳崢絕對是前幾名。

徐巧芯強調，不曾對吳崢口出惡言，且年輕人應該超越以往那種你死我活、令人厭煩的政治攻防，沒想到自詡新時代的吳崢，率先做出這種無聊攻擊，讓人失望。

徐駁沒拿黨半毛錢

不僅發言引起議論，吳崢被周刊拍到月初深夜拋下女友，在酒吧上演一男撩二女戲碼，甚至上演親密餵食秀，但是吳崢表示，2名女子都是競選團隊成員，大家只是下班後去聊天，和女友感情沒有問題。對於美國公民身分，吳崢昨天則說，已經放棄美國籍。

(中國時報)