環狀線首階段 全線軌道接合

2018年05月31日 04:11 中國時報 吳岳修／新北報導

三環三線的捷運環狀線第一階段中環段軌道工程，30日安裝最後一段鋼軌，全線軌道完成接合，新北市府特地以臉書全程直播接合過程，並將送出100個紀念蝴蝶扣，讓民眾見證歷史時刻。捷運工程局長趙紹廉說，第一階段工程進度完工已近9成，後續只剩電纜佈設及通訊、號誌建置，預計年底可完工通車，屆時新店到板橋只需15分鐘。

接近完工 設14座車站

新北市長朱立倫年底將卸任，任內推動三環三線重大交通建設，目前施工中的環狀線第一階段工程，路線自大坪林站穿越新店溪，經中和景平路、中山路到板橋車站，再越過大漢溪到新北產業園區，路線全長15.4公里，共設有14座車站與1處機廠。

趙紹廉指出，環狀線第一階段工程在2017年10月完成全線高架段橋樑合龍，軌道鋪設工作也如火如荼進行，每段制式鋼軌長18公尺，環狀線第一階段總共使用近8萬1000公尺長鋼軌、23萬5000個彈力扣夾，經過4500次嚴密無縫焊接後，5月30日下午5時30分完成板橋民生路段最後一段鋼軌接合。

趙紹廉說，鋼軌接合後，全線工程完成進度已近9成，後續將進行機電電纜佈設，串連14個車站電力，同時建置號誌與通訊系統，預計11月間開始新店到新莊間測試通車，年底前應可通車。

直播送蝴蝶扣 防出軌

捷運工程局副局長李政安表示，目前大台北地區捷運網絡仍以台北市為中心的輻射狀路線，民眾往來新北市各行政區仍得進入台北市轉乘，環狀線第一階段完工後，捷運直接貫穿新店、中和、板橋及新莊等人口稠密區，年底完工後從板橋站到新北產業園區站只需約12分鐘、大坪林站到板橋站也僅約20分鐘，大幅提升交通往來效益。

為了見證全線軌道接合，捷運工程局以臉書直播焊接接合過程，並準備了100個用來固定軌道，防止列車出軌、外型類似蝴蝶翅膀又稱為蝴蝶扣的「彈力扣夾」，送給觀看直播過程的網友們當紀念品。趙紹廉說，蝴蝶扣有「扣緊防出軌」功能，祝網友婚姻及感情幸福「不出軌」。

(中國時報)