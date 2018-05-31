慢飛天使準時起床 家長感動

2018年05月31日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

為迎接慢飛天使特教新生入學，市府教育局特別於暑假辦理身心障礙學生入國小新生準備班活動，鑑輔會鑑定安置於國小集中式特教班、資源班的107學年度入國小一年級身心障礙新生，皆可報名參加，6月1日起至22日向辦理學校報名。

申請資格較往年放寬

教育局今年協請東門國小、中山國小、大溪國小、新興國小、新屋國小、林森國小及宋屋國小等7校辦理，預計開設12班，由去年4校9班，擴大為7校12班，不僅開班數擴增，且各障礙類別均可參加，申請資格較往年放寬。

另為使學生提早適應國小生活作息，將模擬國小一年級上課時間，每周二全天，其餘為半天。

結業式安排親子互動

教育局表示，活動課程內容包含生活教育、語文、數學、休閒教育和體育，也安排訓練學生生活自理能力、人際關係的團體生活適應、預備學習基本能力及瞭解學校生活作息。

另今年特別於8月10日結業式當天安排親子課程，讓家長與孩子一同學習特教知能，提升家長教養能力，將來得以應用於日常生活中。

教育局表示，像是去年有家長看到孩子表現，相當感動，因為在幼兒園時孩子有些怕上學，這次為期3周的準備班，孩子每天都能準時起床，情緒很平穩，沒有鬧脾氣，這對小朋友來說已經是很大的進步了。

(中國時報)