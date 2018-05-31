盧秀燕組鐵三角 合體屠龍

2018年05月31日 04:11 中國時報 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

國民黨台中市長參選人盧秀燕30日於國民黨台中市黨部舉行記者會，宣布主委江啟臣、總幹事顏寬恒擔任。開場由盧秀燕、江啟臣與顏寬恒3人共乘1輛協力車進場，象徵團結一致。盧秀燕宣布全力協助江啟臣參選立法院國民黨團總召，顏寬恒也表示，3人團結屠「龍」，一定要贏！

江啟臣 從對手變抬轎

盧秀燕說，他們3人在國民黨最艱困時刻為台中市挺身而出，代表這個世代建立主動團結典範；她請江、顏2人擔任競選主委和總幹事，讓社會大眾認識2位是6都選戰中最年輕的競選主委及總幹事，讓民眾看見國民黨改變的決心。

江啟臣指出，民進黨執政以來，從中央到地方都傳出人民不滿的聲音，要讓人民認同國民黨一定要從台中出發；他與盧秀燕在初選時是競爭對手，但初選後彼此學習、相互鼓勵打氣及合作，國民黨一直在改變，必須要勇敢承擔。

顏寬恒說，目前媒體民調顯示林佳龍財政困難，市政推動與議會關係處於緊張狀態；這次市長大選沒有黨產、行政資源，但有強大民意當靠山，要用選票讓鴨霸的民進黨政府下台。

盧秀燕表示，江啟臣是國民黨青壯派立委，為黨團立院總召最佳人選，年底選舉「決戰中台灣」台中是指標城市，國民黨要把戰場擴張到中央，全力支持江啟臣擔任總召，讓地方聲音中央可聽到。

是否辭立委 盧按部就班

媒體提問林佳龍擔任立委時競選台中市長，選前辭立委投入選戰，盧秀燕是否也辭職參選；盧回應說，做任何事情都會按部就班，選前辭職主要不讓人認為會濫用行政資源，沒有明說但表示：「相信我們會表現的比林市長好」。

(中國時報)