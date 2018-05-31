農業外勞沒下文 議員火大

2018年05月31日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

農業缺工問題無解，雲林縣府勞工處長張世忠30日於縣議會答詢表示，中央（國民黨執政時）原本同意，後來又評估傾向不做，他個人認為不合宜。多名縣議員要求縣府更積極找活路，雲林縣並不是沒立委。

去年雲林縣田間上演警察抓逃逸外勞大戰，農民哀號再抓就沒收成、也無法耕種。議員陳俊龍、李明哲、林建鴻、黃文祥30日關切開放農業外勞政策的進度。

外勞打工必須透過修法

張世忠表示，縣府1月間向政院提出新南向多元農業勞力的試辦計畫，建議引進東南亞國家100個農業外勞到雲林縣，透過農會分配，有成效再持續進行，但目前已經沒有下文了。

張世忠指出，行政院本案已交給勞動部和農委會研議，農委會是主政單位，該會對於此案沒有正面的表態，另提出漁工休漁期間到田間打工及青年依親打工方案。

不過，漁工打工之事勞動部已表達違反單一雇主原則，若要引用必須透過修法；依親打工方案必須與外交部做研議，目前尚無進一步下文。

林建鴻、黃文祥反問張世忠「那不是無解嗎」，要求縣府行文農委會「有沒有在重視雲林農民，未來何去何從？」不要開會一大堆，問題沒解決。

議會促雲縣府找活路

議員李明哲質詢，早期農委會爭取開放農業外勞，勞動部門反對，地方勞動部門主動提，農委會反而不動，自相矛盾？政府應有短期進用農業外勞、長期培養青年勞力的計畫。

張世忠表示，他始終主張國家應該盡快開放農業外勞政策，農事團等因應方案杯水車薪，無法解決現階段農業人口老化，勞動力缺乏情形。

(中國時報)