整治寶珠溝 綠意取代水患

高雄巿代理巿長許立明（中）30日視察寶珠溝排水整治工程。（曹明正攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄巿代理巿長許立明30日視查寶珠溝排水整治工程，並聽取水利局代理局長韓榮華簡報。他提到，為改善當地水患，巿政府承擔很大壓力，包括拆遷十全果菜巿場闢為滯洪公園，但也讓多數巿民，不再飽受淹水之苦。

水利局指出，為改善寶珠溝整體通洪能力，高巿府5年前完成上游寶業里滯洪池，可提供10萬噸滯洪量，去年前瞻計畫爭取辦理下游「寶珠溝排水整治工程」及中游「十全滯洪公園工程」，完工後可再提供6萬噸滯洪量。

改善水質 添遊憩功能

寶珠溝整治工程由愛河匯流口至十全滯洪公園，全長1450公尺，將擴大通水斷面、提升渠道排水功能，另利用南岸公園用地進行堤線調整，整治後營造自然蜿蜒深槽河道，除讓巿民休憩，也因汙水截流，改善寶珠溝水質。

這項工程也將在孝順街505巷低窪處增設抽水站1座，當寶珠溝渠道水位過高、內水無法重力排水時，會啟動機械抽排，預計今年10月就可完工，屆時除可改善鄰近地區淹水情況，更可做為遊憩場所，帶動周邊環境發展。

排水通洪 一勞永逸

許立明指出，寶珠溝排水整治及十全滯洪公園工程總計6.5億，包括中央補助3.24億元、地方自籌3.26億元，完工後排水通洪、汙水截流、改善水質，另也提供近1.5公里的帶狀綠帶，更重要的是讓當地水患一勞永逸。

(中國時報)

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