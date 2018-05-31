黑潮島航 記錄藍色台灣

14天海洋記錄、調查航程船隻由配合花蓮外海海洋生態研究的賞鯨業者提供。 （許家寧攝）

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中國時報
／花蓮報導

黑潮海洋文教基金會成立20周年，30日從花蓮港出發展開14天的「島航計畫」，航程將以逆時針方式繞行台灣，規畫47個檢測點、停靠12座漁港，記錄海洋廢棄物及塑膠微粒等數據，為台灣「藍色國土」留下第一份珍貴的全紀錄。

曾經是討海人的海洋文學作家廖鴻基2003年曾號召黑潮成員，進行長達一個月的「福爾摩莎巡禮」，走訪全台約30座港口，留下大量的文字及影像紀錄，開啟台灣海洋視野的重要指標，這次有25名海洋、環境議題及藝術工作者共同繞行台灣。

「黑潮島航計畫」共分2階段任務，除了觀察海上鯨豚外，同時也進行採樣檢測海洋廢棄物及塑膠微粒、水下聲音及噪音、海水溶氧量等，分別在47處據點放置觀測儀器記錄珍貴數據，希望建立台灣海域的海廢及水下聲景地圖。

黑潮海洋文教基金會執行長張卉君說，台灣陸地面積約3萬6197平方公里，但海洋國土相當於1.5個台灣，除海上調查任務及創作外，也將在下半年進行全台巡迴講座及行動展，向大眾分享黑潮海洋基金會長期關注的海洋議題，喚起民眾對海洋關心。

島航計畫原定6月1日啟航，但因鋒面來襲，提前至30日出發，14天的航程將由資深船長江文龍掌舵、老船長「溪伯」祝禱祈福，預定先抵達基隆八斗子漁港，第二天停泊桃園永安漁港，將途經台灣西部、澎湖、小琉球及蘭嶼等外島。

(中國時報)

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