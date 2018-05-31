金門水獺寶寶 取名浯優、浯綠

2018年05月31日 04:11 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

歐亞水獺媽媽「金莎」抓到魚，讓水獺寶寶飽餐一頓。（台北市立動物園提供）

金門縣政府在30日「世界水獺日」，與台北市立動物園、農委會林務局於金寧中小學舉辦水獺保育嘉年華活動，現場公布今年春節出生的2隻水獺寶寶最終票選名字「浯優」、「浯綠」，希望這種列入國家極危等級的野生動物，在金門能無憂無慮的生存繁衍。

目前金門是台灣和大陸沿海地區，唯一仍有「歐亞水獺」穩定族群發現的地方，但也面臨棲地破壞、汙染威脅，時常發生的車禍「路殺」和野狗追殺，更讓保育人士扼腕不已，估計全島僅有1、200隻左右。

在金寧中小學登場的「世界水獺日」保育嘉年華活動，希望透過闖關、有獎徵答和彩繪遊戲設計，扎根校園生態保育知識外，也期待提升政府與民間對水獺保育的認識和重視。

2014年在金門因為施工等因素，陸續被人發現的3隻歐亞小水獺，緊急移置台北市立動物園安置，分別取名「大金」、「小金」與「金莎」，已平安長大成熟。

該園基於延續個體數及基因多樣性的考量，特別展開「我愛紅娘」任務，順利讓「小金」和「金莎」配對成功，「金莎」在今年春節順利產下2隻寶寶，目前正跟著媽媽努力學習抓魚技巧。

台北市立動物園園長金仕謙昨公布水獺寶寶命名票選結果，最終由「浯優」、「浯綠」以2410票中選。金門副縣長吳成典表示，這個名字是以金門舊稱「浯洲」作為發想，希望未來的水獺族群能在金門無憂無慮生活，永續繁衍下去。

(中國時報)