會考22級分 賴沛雋統測榜首

僑泰中學廣告設計科的賴沛雋（右五）以74級分奪下全國設計群應屆生榜首。（林欣儀攝）

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中國時報
／台中報導

四技二專統測成績公布，就讀僑泰中學廣告設計科的賴沛雋3年來力爭向上，曾拿著課本、試卷追著老師請教，以74級分奪下全國設計群應屆生榜首。該校汽車科林宸佑及幼保科學生參加海峽兩岸技能邀請賽、專題創意競賽也分別奪冠。

身材瘦高的賴沛雋說，國中會考只考22級分，無法錄取普通高中，因喜愛繪畫決定選擇僑泰廣告設計科就讀，也因會考成績受到打擊，上高中後努力念書；每天留校到晚間9點，不懂就問老師，連假日都用LINE向老師請教。

不斷努力獲得回饋，賴沛雋統測考取74級分，第一志願鎖定台灣科大工商業設計系工業設計組；他笑說，上大學後將修習教育學程、未來希望當老師。校方指出，賴沛雋是學校5年內第二位錄取設計群全國榜首的學生，展現優秀教學成果。

僑泰汽車科林宸佑日前赴大陸昆山參加海峽兩岸技能邀請賽，與來自兩岸21位強勁對手競爭，成為台灣唯一奪金的高職選手。家中經營汽車修配廠的他說，選手要在1小時內查出故障原因並排除難度頗高。賽後已有知名國際車廠邀他加入。

幼保科陳喬柔、廖子媛、謝雨築及林秀珠、周軒漫研究在地文化，將大里知名樹王公宗教文化融入幼教課程，製作可收納、移動「行動樹王公書櫃」，奪下全國高中職專業群科專題及創意競賽家政群專題組冠軍。

(中國時報)

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