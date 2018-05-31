高雄生鮮海味 東南亞飄香

2018年05月31日 04:11 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄最大宗且極具市場發展潛力的鮪魚、魷魚、秋刀魚、虱目魚及石斑魚並列高雄5寶，鮪魚是近年來出口到泰國的冠軍水產品，去年鮪魚出口到泰國達5.6萬公噸，產值新台幣28億元；高市府海洋局長林英斌表示，透過泰國食品展行銷，讓高雄海味搶進東南亞消費市場、商機無限。

2018年泰國國際食品展（THAIFEX 2018）是東南亞最大的國際食品展，29日起一連5天在曼谷登場，台灣館由經濟部國貿局與外貿協會率領業者參展，海洋局與台灣區冷凍水產工業同業公會同場強打「高雄海味」品牌，並推出取得產銷履歷與ASC國際標章認證優質水產品。

林英斌說，高市漁業生產占全國產量53％、產值約新台幣319億元，開拓外銷市場來提高水產品價值是首要重點，所以選定高雄5寶拚經濟，而鮪魚是近年來出口到泰國的冠軍水產品，其次是魷魚及秋刀魚，出口量從2016年434公噸到去年暴增4倍到1700公噸，產值達6000萬元。

海洋局輔導的利安鑫食品公司謝維展、藍巧茹夫妻檔首次參展，謝維展表示，2017高雄食品展參展時，有泰國代理商說泰國沒有虱目魚丸這項產品，所以他們這次特別研發4款爆漿虱目魚丸口味，要開拓泰國虱目魚銷售通路。也與當地業者洽談合作籌設虱目魚加工廠，要將高雄養的虱目魚銷往泰國與東協各國。

(中國時報)