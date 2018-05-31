同意海砂屋改建還被罰 市府挨轟

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中國時報
／台北報導

不少民眾買到海砂屋覺得很倒楣，同意都更後因程序繁瑣、時間冗長，又沒有能力搬家，竟還接到未停止使用的罰單，北市議員林國成抨擊市府落井下石；北市建管處說明，將修改裁罰基準，延長同意都更戶的限制停止使用時間，並加重不同意戶裁罰。

市府依「高氯離子混凝土建築物善後處理自治條例」，訂定列管拆除重建海砂屋，若沒有依照限制停止使用會開罰，林國成表示，去年該自治條例修正後罰得更多更快，分3階段處以5000元至6萬元不等罰鍰。

民眾向林國成抱怨，買到海砂屋已經很倒楣，當然希望早日重建，都更是漫漫長路，整合了2、30年好不容易終於進入都更程序，但行政往返繁瑣，想搬家礙於經濟能力不允許，必須等到程序完備，建商補助下來才有辦法租屋，結果竟開始接到罰單。

林國成指出，北市有2273戶須拆除重建的海砂屋，其中有301戶未依限制停止使用，總共被裁罰778件，分別為5000元、676件，1萬元、17件及85件、6萬元。

他要求市府，以專案加速審理海砂屋都更程序，別再對願意都更的住戶落井下石，建議裁罰對象只針對不同意戶排除同意戶，給不同意戶壓力加快重建速度。

台北市長柯文哲同意不應該對願意都更的住戶開罰，建管處長張明森補充說明，因為自治條例修法較慢，將先修改裁罰基準，延長同意戶限制停止使用時間，加重不同意戶罰鍰。

(中國時報)

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