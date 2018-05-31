三重果菜市場 朱立倫允提新設計

2018年05月31日 04:11 中國時報 吳岳修／新北報導

民進黨籍市議員邱婷蔚、許昭興等人在30日市政總質詢中，批評三重果菜市場都更規劃失當，原本市府承諾「現地重建」，現在卻把一樓攤商遷往新建市場高樓層，影響運卸貨及上千名攤商生計，市長朱立倫強調會保障攤商權益，責成城鄉局等局處與果菜公司及攤商協調後，盡快提出新版具體計畫。

邱婷蔚指出，三重果菜市場是全台水果銷售量最大市場，周遭還有力行市場及漁會，考量建築物老舊、周圍運貨動線等問題，11年前即開始整合都更事宜，但市府委託民間利百代公司辦理都更案效率不彰，原本開會跟攤商說的「現地重建」跳票。

邱婷蔚批評，考量果菜運輸及卸貨方便，在一樓設攤對攤商來說才是最方便，但現在規劃卻要把原有攤商遷往高樓層，且每個攤位只有2.5坪大，使用空間太小無法做生意，影響上千名攤商們及牽連周圍逾萬名就業人口家庭生計，攤商們心裡充滿不確定，不知該何去何從。

市議員王淑慧說，板橋果菜市場設計差、活動空間太小，三重果菜市場如此規劃，根本重蹈覆轍，希望市府顧慮攤商們要養家活口，給他們就業與吃飯機會。

朱立倫回應，他一直堅持在地就業，也希望三重果菜市場就地重建，市府是業主、攤商是承租人，市府一定會保障市府及攤商最大權益，讓攤商永續經營，原則上希望果菜市場能設在一樓，方便卸貨，他會責成相關局處與果菜公司、攤商們重新協調，提出具體市場規劃方案。

(中國時報)