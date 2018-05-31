慈護宮二媽回娘家 野柳擠爆

2018年05月31日 04:11 中國時報 曾百村 ／新北報導 ／新北報導

全台唯一潮退遶境「二媽回娘家海岸行腳」活動，30日在新北市副市長李四川及慈護宮董事長游忠義扶轎起駕後，數千信眾伴隨慈護宮「二媽」20公里的遶境，最後抵達野柳海蝕洞中舉行科儀祭典，感念媽祖對地方的庇佑。

早年相傳，清朝嘉慶年間有漁民在金山萬里一帶海域迷航，在徬徨無助時依循遠方金光才得以脫險返航，後來在野柳海蝕洞中發現媽祖神尊，並在慈護宮落成後迎奉入祀。信眾為了感念媽祖的護佑指引，選在每年農曆4月份最大潮退之時、海蝕洞顯露出來的這天，由信徒以行腳護送二媽回娘家作客。

李四川表示，慈護宮媽祖傳承神奇的故事，200多年來庇佑北海岸民眾出入平安、每年的農曆4月16日是二媽回娘家的大日子，他除了向媽祖祈求保佑市民安康、市政推動圓滿順利，也希望藉由一年一度的特色宗教慶典，讓更多人認識金山二媽的慈悲及宗教文化，讓地方傳統文化能向下扎根、永續傳承。

民政局長江俊霆表示，作為全台唯一海岸潮退神明祭典，今年特別打造相同比例的「陸上蹦火仔船」，伴隨行腳遶境隊伍護送媽祖鑾轎，沿途發放特製的慈護宮發財金，還有行動Q版媽祖在遶境隊伍中，供民眾拍照打卡。

由於二媽回娘家是當地大事，沿途都有居民設香案參拜，甚至還有年歲已高的阿公、阿嬤帶著孫子跪迎媽祖「躦轎腳」祈求平安。而整場活動的最高潮，則是數千信徒不懼烈日，共同聚集在海蝕洞前，見證二媽回到洞內一刻，場面相當壯觀。

(中國時報)